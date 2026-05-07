В Пермском крае партия «Новые люди» создаст сообщество для поддержки малого бизнеса и самозанятых

Фото: Партия «Новые люди»

Встреча собрала местных производителей, представителей депутатского корпуса и разных сфер экономики: от услуг до информационных технологий. Вместе они обсудили, как снизить бюрократическую нагрузку на предпринимателей и поддержать пермское производство.

Участники встречи отметили, что ключевая проблема предпринимателей сегодня - не только экономическое давление, но и разобщённость, которая снижает возможности для роста и защиты интересов. В итоге на базе партии «Новые люди» создадут специальное сообщество, которое объединит малый бизнес и самозанятых.

- Собрали каркас будущего объединения. Распределили роли, выбрали первые пилотные проекты и договорились встречаться регулярно. Мы формируем общую структуру с понятными правилами. Вместе будем обсуждать и продвигать инициативы, направленные на развитие предпринимательства, - отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае Егор Лаптев.

Присоединиться к сообществу может каждый. Для этого необходимо написать в официальное сообщество регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае.

Поддержка местных производителей - одно из основных направлений «Новых людей» как на региональном, так и на федеральном уровне. С 2022 года партия реализует программу развития молодёжного предпринимательства «Я в деле». В Пермском крае сотни студентов уже прошли путь от первых бизнес-идей до готовых стартапов.

Кроме того, фракция «Новые люди» в Госдуме подготовила ряд инициатив, направленных на развитие российской экономики. Например, это повышение пошлин на иностранные товары, аналоги которых уже научились изготавливать в России. Дополнительные средства, которые поступят в бюджет, направят на дальнейшее развитие отечественного производства.