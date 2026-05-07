Что известно о вражеских беспилотниках в Перми 7 мая 2026 года

В 9.40 7 мая в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Еще через час, в Перми и Соликамске, в радиусе 50 км ввели режим ковер и в соцсетях стали появляться сообщения о фиксации в небе беспилотников. Следом завыли сирены. Громко. Особенно громко их слышали жители Свердловского района. Следом пермяки стали писать, что слышали взрывы.

В МЧС напомнили, что делать при атаке БПЛА

- Если вы увидели в небе мигающий огонёк или объект на высоте 30-100 метров и слышите жужжание, нужно немедленно спрятаться. На улице следует зайти в любое здание, подъезд, подземный переход или паркинг. Если вы уже в помещении — отойдите от окон и перейдите в комнату без окон, например, в ванную или коридор. Лифтами пользоваться нельзя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.