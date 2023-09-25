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Смертельное ДТП в Перми, в котором погибла девушка, произошло 24 сентября 2023 года

Вечером в воскресенье, 24 сентября 2023 года, в Кировском районе Перми произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погибла 17-летняя девушка и пострадал ее 20-летний парень. Следователи возбудили уголовное дело.

Подробности смертельного ДТП в Перми рассказали в МВД

В МВД по Пермскому краю рассказали, что около 21.00 возле дома №22 по улице Светлогорской водитель автомобиля сбил двух пешеходов. По предварительной информации, они переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Неожиданно на них наехал автомобиль. От удара девушку и парня отбросило на несколько метров. Сам водитель скрылся с места аварии.

В результате ДТП 17-летняя пермячка скончалась на месте происшествия. Молодой человек получил различные травмы и был доставлен в больницу. По информации краевого Минздрава, сейчас он продолжает проходить лечение в больнице. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В кратчайшие сроки полицейские установили личность виновника аварии. Им оказался 23-летний парень. Его задержали по месту жительства и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Училась в техникуме на медсестру и мечтала переехать

Для семьи смерть молодой пермячки стала настоящим ударом. Как рассказала «КП» близкая подруга погибшей девушки, она жила в Краснокамске и училась в техникуме на медсестру. В тот день она приехала в Закамск на встречу со своим парнем. Друзья погибшей девушки говорят, что она мечтала переехать с семьей в новую хорошую, большую квартиру, доучиться, пойти работать.

После смертельного ДТП в Перми следователи возбудили уголовное дело

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места происшествия».

Следователи намерены просить суд отправить водителя на время следствия под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.