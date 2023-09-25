В Пермском крае начинает действовать зимний график движения пригородных поездов. Фото: Алиса СТАРОСТИНА

Публикуем график движения электричек в Пермском крае на зимний период 2023

В Пермском крае начинает действовать зимний график движения пригородных поездов. Эти изменения традиционные. В осенне-зимний период дачников с каждым днем становится все меньше, поэтому курсирование невостребованных электричек прекращается. С 25 сентября 2023 года с маршрутов ушли сразу несколько электричек. Однако основная масса поездов остается, часть из них переходит на зимнее расписание. «Пермская пригородная компания» уже составила новый график, публикуем его.

Некоторые «летние» электрички в Пермском крае будут отменены

Уже с понедельника, 25 сентября, на полгода отменяются летние электрички:

– №6163/6164 сообщением Чусовская – Баская – Чусовская,

– №7651/7652 сообщением Баская – Басег,

– №6294/6293 сообщением Пермь-2 – Дивья – Пермь-2,

– №6027/6028 сообщением Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2,

– №6025/6026 сообщением Пермь-2 – Менделеево – Пермь-2,

– №7196 сообщением Пермь-2 – Кишерть,

– №6171 сообщением Кишерть – Верещагино.

Кроме того, с 8 октября на время зимнего периода не будет курсировать электричка №6021 сообщением Пермь-2 – Григорьевская. Последний раз она отправится по маршруту в субботу, 7 октября 2023 года.

На зимнее время 2023 в Пермском крае введут несколько пригородных электричек

При этом с 29 сентября 2023 года на зимнее время в Пермском крае вводятся несколько пригородных поездов. Два раза в неделю будут ходить электрички №7194 сообщением Пермь-2 – Кунгур, а также №6193 сообщением Кунгур – Верещагино. На них можно будет уехать по пятницам и воскресеньям.

Пассажирам рекомендуют более внимательно следить за расписанием пригородных поездов в Пермском крае. С актуальной информацией движения электричек можно ознакомиться на станциях Прикамья, на сайте «Пермской пригородной компании» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Также можно уточнить расписание электричек по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).