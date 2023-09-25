«Пока летит стрела»: в Перми прошла премьера оперы «Сердце Пармы»

Михан - Александр Гончарук и Тиче - Анастасия Тиунова. Фото: Сергей Харин.

Огромная круглая луна поднимается над сценой. И на ее фоне лучник запускает стрелу. На эту стрелу, как на нить, нанизываются эпизоды романа «Сердце Пармы». Но не целые сюжетные сцены, а лишь намеки на них. Постановщики обходятся минимумом слов, бесконечно повторяемых актерами: «баба», «хабар» (добыча)… Пожалуй, только у Тиче есть возможность высказаться. «Мне не нужна ваша вера, у меня есть свои боги», - пропевает она в ответ на попытку загнать ее в воду для крещения.

Прочему пропевает? Потопу что жанр спектакля «Сердце Пармы» (16+) назван оперой. Скорее всего, методом исключения: не балет, не мюзикл, не драма - ну пусть будет оперой. На самом деле это мультижанровый спектакль, где соединились и звуки этнической музыки, и пантомима, и даже элементы кукольного театра – Тиче и Михана в детстве изображают куклы.

Золотая Баба - Валерия Медведева и ушкуйники. Фото: Сергей Харин.

При этом у спектакля есть не просто режиссер, а режиссер-хореограф. Олег Глушков в качестве постановщика был выбран в результате творческого конкурса, проведенного Театром-Театром еще в декабре 2021 года. Перед его участниками была поставлена задача - придумать оригинальную концепцию музыкального спектакля по роману «Сердце Пармы». И, кажется, что-то более оригинальное, чем творение Олега Глушкова и композитора Александра Платонова, придумать сложно. Более всего спектакль напоминает визуальное воплощение снов, привидевшихся режиссеру после прочтения книги.

Коротенькое либретто, которое выдают зрителям, бегло перечисляет основные моменты спектакля: Местные совершают жертвоприношение, Пришлые похищают Золотую бабу, Местные нападают на крепость Пришлых... Но чтобы понимать, в чем суть, надо предварительно прочитать книгу или посмотреть фильм. Без знания сюжета происходящее на сцене видится изображением языческих обрядов. Особенно в эпизоде, когда по сцене долго бродит человеколось, напоминающий о мифологии древней Пармы. Этому соответствует и музыка, передающая атмосферу того странного, непохожего на реальность, мира, который возникает в воображении читателей романа.

- В партитуре существуют женская и мужская сферы: струнные и деревянные духовые поддерживают игру девушек на народных музыкальных инструментах, а медные духовые подчеркивают твердость мужских голосов и их музыку. Каждый исполнитель на сцене не только поет, но и использует музыкальные инструменты, - отмечает дирижер-постановщик оперы Кирилл Бузмаков.

Но более всего нервному ритму оперы отвечает музыка деревянных барабанок – или, как их еще называют, пастушьих барабанов. Звонкие удары палочек о дерево сопровождают все появления на сцене Местных.

Спектакль отличается оригинальной сценографией. Полноправным участником зрелища является луна, которая становится кровавой в момент жестокого сражения. А из сброшенных доспехов убитых воинов создается аллюзия на «Апофеоз войны» Верещагина. Работа же художника по свету, скорее всего, будет номинирована на «Золотую маску», так точно передает освещение эмоциональный настрой спектакля.

В финале спектакля стрела, запущенная воином, достигает цели – ею убит князь Михан. «Плач на пепелище стихает. Гибель мира. Пустота», - читаем мы заключительные строки либретто.

КСТАТИ

Для тех, кто не знаком с содержанием романа «Сердце Пармы», напомним, что его сюжет основан на событиях XV века, когда на территории нынешнего Пермского края находилось княжество Пермь Великая. Здесь же в заповедной тайге-парме обитали племена вогулов, поклоняющихся Золотой Бабе. Пермский князь Михан – с детства влюблен в юную Тиче, вогульскую ведьму, ставшую впоследствии его женой. При этом князь оказывается умелым дипломатом, объединяющим все народы, живущие поблизости. Но противостоять всесильному Московскому княжеству, собирающему отдельные земли в единую христианскую Русь, он не в состоянии