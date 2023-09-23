При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека

Пожар, унесший жизни четырех человек, произошел в селе Чайка Уинского муниципального округа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Страшная трагедия произошла 22 сентября в Пермском крае: в результате пожара в частном доме в Уинском муниципальном округе погибли четыре человека.

- Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Свободы в селе Чайка Уинского муниципального округа поступило 22 сентября в 00.40, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место выехали 33 человека личного состава и 12 единиц техники.

Когда первые пожарно-спасательные подразделения были на месте, горел частный жилой дом и веранда. Предварительная площадь пожара составила 93 квадратных метра.

Локализовать пожар удалось в 02.05, а полностью ликвидировать горение - в 02.35. Когда пожарные зашли в сгоревший дом, они обнаружили там тела четырех человек.

Сейчас сотрудники МЧС и СУ СКР по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия и устанавливают обстоятельства и причину пожара.

- По факту гибели на пожаре четырех человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Выясняются все обстоятельства случившегося.

Место происшествия осмотрела группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник и следователи Октябрьского МРСО. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины гибели людей и произошедшего пожара.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю.

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