С 1 сентября 2023 года начали действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 сентября 2023 года начали действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Что изменилось для пациентов, отразятся ли новые правила на сам набор того, что платно, а что по полису ОМС и что нужно знать о нововведениях рассказывает кандидат юридических наук, директор Центра медицинского права, эксперт Национального института медицинского права, создатель и первый завкафедрой правоведения ПГМУ имени Вагнера Владимир Куранов.

Владимир Куранов

- Регулирование возможности получения медицинской помощи за плату основано на нормах Закона об охране здоровья граждан. Эти положения корректировке не подверглись. Весь объем помощи, который оплачивается за счет средств ОМС или бюджетов сохраняется для пациентов также бесплатным. Лечиться платно – по-прежнему выбор пациента и лечебные учреждения, работающие в системе обязательного медицинского страхования, по-прежнему не вправе навязывать пациенту платные услуги, - объясняет Куранов.

Какая медицинская помощь может быть платной

- Лечение в сокращенные сроки, применение лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), индивидуальный пост наблюдения в стационаре, если для этого отсутствуют медицинские показания.

- При оказании медицинской помощи анонимно. Очевидно, если пациент не предъявляет ни паспорт, ни полис ОМС, он не может быть идентифицирован как застрахованное лицо в системе обязательного медицинского страхования.

- Для тех категорий иностранцев, на которых не распространяется система ОМС.

- При самостоятельном обращении (без направления) в стационар. Речь идет об оказании плановой помощи, без экстренных показаний. Записаться же на прием к узкому специалисту в поликлинику самостоятельно возможно, в этом случае направление участкового терапевта не обязательно.

Правила предоставления платных медицинских услуг (как ранее действовавшие, так и вновь принятые) регулируют порядок заключения и исполнения договора между медорганизацией и пациентом, объем информации, который должен быть доведен до пациента, взаимные права и обязанности сторон.

Новые правила предоставления платных медицинских услуг

- Использование и применение тех медизделий и продуктов лечебного питания, которые не закупаются за счет бюджетных средств или средств ОМС. Да, в прежних правилах такой нормы не было, но ее наличие предполагалось за счет общей оговорки об оплате оказания медицинской помощи на иных условиях, нежели предусмотрены программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Логика и прежде была такой: что не финансируется за счет бюджета или ОМС, может быть приобретено за счет пациента.

- Договор можно будет заключить дистанционно (через сайт медорганизации). Это значит, что допустимо использовать такой инструмент, как публичная оферта, когда пациент своими действиями (заполнение заявки или внесение оплаты, например) подтверждает согласие с условиями, размещенными на сайте клиники.

- Сам образец договора должен быть доведен до сведения пациента. Видимо, клинике его стоит разместить в уголке потребителя (на стенде) и на своем сайте.

- Прейскурант оказываемых услуг должен соответствовать утвержденной Минздравом РФ номенклатуре.

- Дополнительно при заключении договора необходимо указывать следующую информацию: об адресе сайта медорганизации (при наличии), о сроках ожидания лечения, о перечне льгот и категориях льготников,

- По желанию пациента ему необходимо предоставить, помимо учредительных документов и копии лицензии, еще и выписку из Реестра юридических лиц.

- Дополнительно пациента нужно поставить в известность о способах направления жалоб в контролирующие органы.

- Еще пациента следует уведомлять о необходимости соблюдения установленного режима на период лечения (речь идет, в том числе, о выполнении рекомендаций врача, кратности и дозировках приема лекарств и т. д.) и правилах нахождения в медорганизации.

- Также в договоре требуется оговорить порядок выдачи копий медицинской документации.

Таким образом, предстоящие изменения не затрагивают саму систему платной медицинской помощи, они лишь уточняют некоторые моменты, - заключил Куранов.