Инцидент произошел в аэропорту Перми 22 сентября. Фото: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

В пермском аэропорту рассказали подробности ЧП с самолетом из Турции

Самолет Боинг-737 турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в пятницу, 22 сентября 2023 года. Самолет выполнял рейс TK 3964 по маршруту Анталья – Пермь.

Самолет выкатился за пределы полосы в Перми на 50 метров. Фото: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

Как сообщает пресс-служба пермского аэропорта, в результате происшествия никто не пострадал. Все пассажиры, находившиеся на борту, благополучно доставлены в здание аэровокзала. Воздушное судно не получило видимых повреждений. В ближайшее время самолет будет отбуксирован на стоянку.

После ЧП аэропорт Перми полностью закрыли для приема и отправления самолетов

После ЧП аэродром «Большое Савино» полностью закрыли для приема и отправления самолетов. Регистрация пассажиров, которые должны были вылететь на отдых в Анталью обратным рейсом, завершена. Тем не менее самолет, который по расписанию должен был отправиться в Турцию в 14.15 по местному времени, пока не вылетел.

Воздушное судно отбуксировали на стоянку. Фото: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

В 15:50 по пермскому времени аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов. Аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы обслуживаются по времени, указанному на онлайн-табло.

Фото: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

На место происшествия выехал ответственный транспортный прокурор

По информации Уральской транспортной прокуратуры, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. В это время на бору находилось 174 пассажира. Среди них 26 несовершеннолетний и семь членов экипажа. Все они уже находятся в здании аэропорта и проходят пограничный контроль.

Фото: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

Сейчас с целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора. Проводится проверка по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. В ходе проверки специалистами будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности полетов.