Три дня подряд в Пермском крае будет теплее +20 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики дали прогноз погоды на 10 дней в Перми и Пермском крае

В пятницу, 22 сентября 2023 года, в Пермском крае немного похолодало и ожидаются небольшие дожди. Днем на севере региона температура опустится до +13, и лишь на юго-западе будет до +23. А в Перми столбик термометра не поднимется выше +17 градусов. Ночь на субботу тоже окажется холодной.

Погода в Перми и Пермском крае ожидается теплой и без осадков

Однако уже в субботу, 23 сентября 2023 года, в Прикамье вновь придет потепление. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха превысит отметку +20 градусов. Будет солнечно и без осадков.

В воскресенье, 24 сентября, погода и вовсе грозит установить температурный рекорд. В дневные часы воздух в Перми прогреется до +25 и побьет суточный рекорд 2004 года, когда максимум составил +23,5 градуса. Отмечается, что это будет самый теплые день бабьего лета.

В понедельник, 25 сентября, на территории Пермского края по-прежнему будет тепло. В дневные часы температура воздуха повысится до +19…+24 градусов, в Перми до +22. Но уже прогнозируются небольшие дожди. Они выпадут на северо-западе региона.

С 26 сентября 2023 года в Перми и Пермском крае начнется похолодание

На следующей неделе начнется вынос тропического воздуха с запада. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в Пермском крае снова ожидается похолодание до +15 градусов. Но оно не будет резким - температура будет снижаться постепенно, возможно, с какими-то «отскоками» обратно в тепло.