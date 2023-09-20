В Пермском крае для врачей ввели масочный режим. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Масочный режим в Пермском крае ввели в сентябре 2023 года

В Пермском крае осенью 2023 года возвращается масочный режим, но пока только для врачей. Рекомендательный характер ношения медицинских масок в больницах утвержден в Пермском крае. Теперь медперсонал снова будет принимать и консультировать пациентов в медицинской маске. Данные ограничения необходимы для того, чтобы предотвратить распространение сезонных респираторных заболеваний.

Почему в больницах Пермского края в 2023 году вводят масочный режим

В начале осени 2023 года в Пермском крае вновь заговорили о коронавирусе, ОРВИ и гриппе. За последние две недели в Прикамье зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, среди больных циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. При этом чаще всего болеют дошкольники и школьники.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин во время брифинга, в медучреждениях в основном находятся пациенты с ослабленным иммунитетом после различных заболеваний или травм. И чтобы их иммунитет был защищен, в больницах для медперсонала вводится масочный режим.

Утвержден рекомендательный характер ношения масок в больницах Пермского края

В сентябре 2023 года всем главным врачам в Прикамье направлены рекомендации, что в своих медучреждениях необходимо вводить масочный режим. Ношение масок обязательно для медицинских работников. Для пациентов эти ограничения пока носят только рекомендательный характер. По данным краевого Минздрава и Роспотребнадзора, обязательный масочный режим в Прикамье вводить не планируют.