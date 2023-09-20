«Пермская диковина»: сувениры для думающих туристов

Подписи: Заведующая этно-центром Пермского дома народного творчества «Губерния» Наталья Кожанова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Типичная привычка туриста - привезти из поездки очередной магнитик, чтобы повесить его на холодильник, – постепенно уходит в прошлое. Нет, конечно, люди продолжают покупать сувениры, напоминающие о приятном путешествии, но просто увешивать дверцы холодильника разномастными картинками с видами достопримечательностей уже не интересно. Ведь хочется оставить на память что-то привлекательное и действительно рассказывающее о том месте, где вы побывали.

Изделия народных мастеров

Туристы, посетившие Пермский край, и сами жители региона могут прибрести по-настоящему уникальные сувениры. В 2021 году в Прикамье появился новый бренд сувенирной продукции «Пермская диковина» - оригинальные изделия ручной работы. Отличительной чертой сувениров «Диковины» является их эксклюзивность. В большинстве они создаются ремесленниками, получившими звание «Народного мастера Пермского края», что гарантирует качество и уникальность продукции бренда.

- Бренд «Пермская диковина» появился при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках реализации краевой программы по развитию народных художественных промыслов, - рассказывает Наталья Кожанова, заведующая этно-центром Пермского дома народного творчества «Губерния». – Главные цели проекта - актуализация деятельности «Народных мастеров Пермского края» и продвижение художественных ремесел и промыслов региона.

Звание «Народный мастер Пермского края» было учреждено в 2009 году. На сегодняшний день его получили 136 умельцев. Всего же, по данным Минкульта Прикамья, народными художественными промыслами занимаются более 1,5 тысяч жителей края. Ткачество, резьба по дереву, художественная роспись и изготовление изделий из керамики – эти традиционные народные промыслы могли бы навсегда исчезнуть, если бы не умельцы, которые сохранили старинное ремесло и продолжают развивать его.

Но как любая ручная работа, изделия народных промыслов занимают у мастеров много времени и сил. Поэтому они не могут стоить так же, как изготовленная на фабрике штамповка.

- Но потребитель плохо различает непритязательные поделки от произведений искусства, - говорит Наталья Кожанова. – К тому же часто в сувенирных лавках под видом российской продают китайскую продукцию. Подделывают даже такие брендовые для России изделия как хохломская роспись, гжельский фарфор, дымковская игрушка.

Девять сувенирных лавок

Чтобы поддержать мастеров, изготавливающих художественные изделия, в Пермском крае был принят Комплексный план развития народных промыслов на период до 2025 года. В его рамках проходят выставки народных промыслов на Пермской ярмарке (она теперь называется КВЦ «Пермь Экспо»), а также развивается бренд «Пермская диковина», который помогает развиваться в современном культурном пространстве традиционным художественным промыслам Прикамья и делать их доступными для покупателя.

Из Перми можно привезти в качестве сувенира кукол в народных нарядах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бренд призван донести до жителей Прикамья и гостей региона красоту изделий народных промыслов и ремесел, сделанных добрыми руками мастеров, познакомить с современностью промыслов.

Сувенирную продукцию бренда туристы могут приобрести в специализированных лавках, что обеспечивает ее доступность и узнаваемость. В прошлом году лавки «Пермская диковина» открылись в Пермском доме народного творчества «Губерния», Центре национальной культуры «Ассяма горт» села Архангельское Юсьвинского округа, Чайковском центре развитии культуры, Уинском центре культуры и досуга, Октябрьском центральном доме культуры, Верхнегородковском детском центре народных ремесел, Кочевском муниципальном музее, Сивинском муниципальном музее, Чердынском краеведческом музее.

Каждая из них оформлена в едином стиле и имеет свою «специализацию». Так, в селе Уинском можно купить ковры, изготовленные местными мастерами, в Кудымкаре - традиционные тканые изделия с коми-пермяцкой национальной вышивкой, в Верхне-Чусовских городках – кружево местных мастериц и берестяные туески, в Чайковском – кукол в народных нарядах. Всего до 2025 года в Прикамье запланировано открытие сети из 15 таких лавок.

Туески, варежки и половики

Сувенирная лавка «Пермская диковина», расположенная в Пермском доме народного творчества «Губерния», невелика по размеру. Но в ней представлены уникальные вещи ручной работы.

- Одним из традиционных брендов, которые мы пытаемся развивать, является обвинская роспись, - рассказывает Наталья Кожанова. - Обвинская роспись появилась и бытовала в Верещагинском, Карагайском, Ильинском районе Пермской губернии. Традиционно это роспись по дереву. У нас представлены комплекты: сережки, подвески, брошки - все они сделаны из дерева и расписаны обвинской росписью. Есть часы, шкатулки, солонки… Но мастера сегодня расписывают и другие материалы. Делают керамические изделия с обвинской росписью. Есть камнерезы, которые вырезают ее элементы на камне.

Традиционная обвинская роспись украшает часы с деревянными циферблатами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще одним направлением, которое поддерживает проект «Пермская диковина», является изготовление предметов из бересты. В отличие от регионов центральной России, где больше было распространено плетение из бересты, в Прикамье мастера делают изделия из цельных листов бересты: туеса, солонки, хлебницы.

- Береста сохраняет тепло продуктов и наоборот, не дает нагреться, к примеру, холодному молоку, - продолжает Наталья Кожанова. – Поэтому изделия из нее были очень популярны. И сейчас мы активно поддерживаем мастеров, которые работают с этим сырьем.

Народы, населяющие Прикамье, - коми-пермяки, удмурты, марийцы, татары - испокон веков искусно владели изготовлением шерсти и вязания из нее разных изделий. Варежки, связанные вручную, с уникальными узорами, тоже являются произведениями народного искусства.

И даже обычные дорожки-половики, подобные которым можно увидеть в старых деревенских домах, охотно разбираются туристами на память о поездке в Пермский край. Ведь этномотивы довольно популярны в современном дизайне. А пермские половики отличаются особым, клетчатым плетением (клеткой). Эти тканые сувениры способны украсить пол загородного дома, стать покрывалами на диваны и кресла.

- Все изделия, которые представлены под брендом «Пермская диковина», отличаются традиционным подходом к материалу. Наши мастера сохраняют определенную технологию изготовления, не идут на поводу сиюминутных запросов. У нас не встретишь, к примеру, селенитовые знаки зодиака, расписанные краской, потому что местные мастера никогда камень не красили, они показывали его фактуру. И уральские гончары не расписывали глину, сохраняя ее текстуру. Поэтому наши глиняные изделия преимущественно красно-коричневого цвета.

В лавках «Пермской диковины» нет китайской «гжели» и «хохломы». Только те изделия, которые гарантированно созданы руками прикамских мастеров по вековым народным технологиям.

- Мы ориентируемся на думающего туриста, - подводит итог заведующая этно-центром Пермского дома народного творчества «Губерния» Наталья Кожанова. - Хотя Пермский дом народного творчества находится не в центре города, здесь часто бывают специализированные туристические группы, например, гостей Дягилевского фестиваля или всероссийских фестивалей, которые проводит «Губерния» – то есть тех, которые знают, что именно они хотят приобрести. У нас есть флаеры и буклеты, которые рассказывают о мастерах. И прочитав, к примеру, что такое Вязовские пряники, как они возникли на пермской земле, турист предпочтет купить именно этот пряник, а не фабричную коврижку.

С изделиями бренда «Пермская диковина» можно познакомиться не только в лавках, но и интернет-пространстве: доступно описание и приобретение изделий на сайте «Губернии», группе ВК, рассматривается старт продаж в маркетплейсах.