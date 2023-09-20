«Учитесь танцевать и не нервничайте». Пермские медики рассказали, как сохранить ясный ум до старости

Деменцию в первую очередь ассоциируют с пожилым возрастом. Фото: Shutterstock

В России проходит неделя популяризация здорового старения, приуроченная к Всемирному дню борьбы с болезнью Альцгеймера. Жить долго и счастливо, сохраняя крепкое здоровье и ясный ум, – кто откажется от такой перспективы. Но как же сделать так, чтобы это были полноценные и активные годы жизни? Увы, единого рецепта долголетия не существует.

Для представителей «золотого возраста» одной из самых опасных считается болезнь Альцгеймера. Это медленно прогрессирующее заболевание нервной системы, проявляющееся расстройством интеллекта (деменцией).

- Сначала все начинается с забывчивости, человек часто повторяет в разговоре одни и те слова, не может сконцентрироваться на одном деле, - объясняют специалисты Министерства здравоохранения Пермского края. – Далее болезнь прогрессирует. Происходит потеря памяти, возникают нарушения речи, пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой.

Первые симптомы болезни Альцгеймера проявляются у пациентов в возрасте 60-65 лет. Она занимает седьмое место среди причин смертности в России. Ожидаемая продолжительность жизни после того, как диагноз поставлен, составляет от 4 до 8 лет.

Когда следует бить тревогу и обращаться к врачу?

- Как только появляются первые признаки болезни – это нарушение функций памяти - необходимо обраться к врачу-неврологу, который назначит обследование и поддерживающее лечение, - объясняют медики. - К сожалению, наука не нашла препарата, способного вылечить болезнь. Пациентам назначают лекарственные средства, которые, вмешиваясь в патогенез заболевания, снижают процесс прогрессирования.

Кроме лекарственной поддержки используется когнитивная реабилитация - участие в групповых занятиях и выполнение упражнений, направленных на улучшение памяти и повседневных навыков.

ВАЖНО

6 привычек здоровья

Как предостеречь себя от развития деменции? В первую очередь, следить за своим здоровьем и сохранять активность в пожилом возрасте. А также соблюдать шесть важных привычек здорового старения:

1. Важнейшая привычка – правильное питание и диета. Избегайте приема насыщенных жиров, которые влияют на выработку воспалительных веществ (цитокинов), вызывающих диабет и сердечно-сосудистые болезни. В рационе должны быть продукты, содержащие ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе, морепродуктах и овощах.

2. Недаром говорят: движение – это жизнь. Ходьба, зарядка и простые физические нагрузки не только помогают снизить вес, но и улучшают микроциркуляцию в мозге, сохраняя нашу память, поднимая настроение, улучшая сон.

3. Меньше тревог. Отличный способ уменьшить количество стрессов - больше общаться с родственниками и друзьями.

4. Тренировка мозга. Старайтесь как можно дольше продолжать трудовую деятельность, познавать мир, обучаться чему-то новому. Чтение книг, разгадывание кроссвордов и сканвордов слабо помогает, а вот научиться танцевать, рисовать, водить машину, освоить новый телефон, планшет, писать стихи и прозу – все это способствует поддержанию работы мозга.

5. Принимайте кальций. Не стоит забывать о его роли в рационе.

6. Органы чувств. С возрастом зрение ухудшается, слух снижается, поэтому необходимо вовремя проходить обследования у офтальмолога и ЛОР-врача.

Будьте внимательны к пожилым родственникам, прислушивайтесь к их симптомам, своевременно обращайтесь за помощью!

КСТАТИ

Впервые диагноз болезни Альцгеймера был поставлен в 1906 году. Она названа в честь Алоиса Альцгеймера, доктора, который первым описал ее. Болезнь Альцгеймера - самая частая причина деменции, по данным ВОЗ на нее приходится 60-70% всех случаев.