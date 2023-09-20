«Сердце Пармы» стало оперой, а «Слово о полку Игоревом» - балетом

В Театре-Театре состоится премьера оперы «Сердце Пармы». Фото: Театр-Театр.

21 сентября в Театре-Театре состоится премьера оперы «Сердце Пармы» (16+). Спектакль представляет собой новый взгляд на роман Иванова. В опере артисты не только поют, но и играют на специально сделанных музыкальных инструментах – пэлянах, барабанках, медных духовых, что создает самобытный художественный мир, который завораживает и звуковым, и визуальным рядом.

- Нарочитая театральная условность сценического действия позволит отвлечься от романа и тем более фильма по этому произведению, - рассказали в театре. - «Сердце Пармы» Театра-Театра – это сочиненный мир, в котором любовь не идеальна, музыка математична, а металлическая сила пришлых проваливается в мягкие мхи и доброту местных.

«Сердце Пармы» - это не первое воплощение книг Алексея Иванова на пермской драматической сцене. Напомним, ранее главный режиссер ТТ Борис Мильграм уже ставил спектакль «Географ глобус пропил».

Показы «Сердце Пармы» пройдут с 21 по 24 сентября.

Солнечная принцесса спасла Лунного мальчика

Но первой премьерой сезона в Театре-Театре стал мюзикл «Как пережить лето» (12+).

Вы помните себя подростком? В том возрасте, когда лицо покрылось первыми юношескими прыщами, и вы с отвращением смотрели в зеркало, искренне считая себя жуткой уродиной? Когда хотелось общаться с друзьями, а не ехать на все лето с родителями на скучную дачу? Когда лучший друг или подруга внезапно отдаляется, потому что находит себе другую компанию – в то время, пока вы не знаете, чем занять себя в этой скучной дачной жизни? Когда злитесь на родителей, которые, как вам кажется, совсем не понимают вас?

Если вы все это помните, тогда Полина, героиня мюзикла «Как пережить лето», близка и понятна вам. Потому что ее мучают все эти проблемы, которые кажутся неразрешимыми.

- Мы рассказываем историю о том, как тинейджер в переходном возрасте обретает себя: мучительно, через неизбежную потерю чего-то важного, но еще и через сочинительство, - рассказывает Борис Мильграм, художественный руководитель спектакля. - О том, как ребенок, присваивая реальности другую форму и другой сюжет, рождается как личность. Главная героиня, Полина, любит аниме и в своем воображении превращает окружающих людей в его героев. Сочиняя параллельную Вселенную, она, по сути, разрушает реальный мир, чтобы потом возвратить его себе.

Отправившись на летние каникулы с родителями и сестрой в дачный поселок, Полина начинает придумывать историю в стиле аниме. Она представляет себя Солнечной принцессой, которая спасает Лунного Мальчика по имени Акайо. И вместе они должны победить злодея - Красного Человека.

Этот выдуманный мир становится для Полины реальнее настоящего, где ее мама флиртует с новым жителем поселка, соседский мальчик изучает насекомых, а старшая сестра бегает на дискотеки. Но, находясь в мире своих фантазий, Солнечная принцесса постепенно взрослеет и начинает понимать, что в жизни на самом деле важно: дружба, верность, семья.

Спектакль поставлен по пьесе Даны Жанэ на музыку Александра Марголина. Мюзикл получился ярким, сочным. А в его музыкальной составляющей смешались воедино и поп-музыка, и хип-хор, и панк, и рок.

В октябре в Театре-Театре состоится премьера драматического спектакля «Отцы и дети» (16+) по Ивану Тургеневу. В ноябре выйдут два спектакля на «Сцене-Молот»: «Как Сергей Сергеевич прославиться хотел» и «Сережа очень тупой». А в декабре пройдут первые показы новых мюзиклов «Удачи, Марк!» и «Чертова доставка».

В театре «У Моста» - «Сирано де Бержерак»

Первая премьера сезона «У Моста» состоится в день 35-летнего юбилея театра. 7 и 8 октября ожидается премьера спектакля по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (12+).

Сюжет пьесы широко известен. Дуэлянт и острослов Сирано де Бержерак влюбляется в свою кузину. Но, стесняясь огромного носа, не решается признаться ей в этом. И более того – узнав, что она влюблена в красавца Кристиана, помогает тому писать любимой остроумные письма, создавая ему репутацию умного человека.

Эту пьесу много раз экранизировали. В роли Сирано были и Жерар Депардье, и Георгий Тараторкин. Но нет сомнений, что в театре «У Моста» спектакль приобретет новые краски. Ставит «Сирано» художественный руководитель театра Сергей Федотов, определив его жанр как романтическую комедию.

Также в этом сезоне «У Моста» ожидаются премьеры спектаклей «Яма» (18+) Александра Куприна и «Пять вечеров» (16+) Александра Володина. Еще один спектакль будет представлен в рамках традиционных «Рождественских встреч», но его название пока не раскрывается.

Пять премьер в театре оперы и балета

Одним из самых ожидаемых событий нового сезона в Пермском театре оперы и балета станет постановка балета «Ярославна» (12+) композитора Бориса Тищенко. Премьера запланирована на 15 декабря. Спектакль ставит вернувшийся в Пермь Алексей Мирошниченко, который вновь возглавил балетную труппу театра. Он же написал либретто балета по поэме «Слово о полку Игореве».

21 октября состоится премьера оперы «Человеческий голос» (16+) Франсиса Пуленка, пролог и эпилог к которой написаны специально по заказу Пермской оперы композитором Владимиром Горлинским. Спектакль станет бенефисом замечательной солистки, обладательницы «Золотой маски» Надежды Павловой.

В марте будущего года режиссер Федор Федотов выпустит свою первую постановку на большой сцене - оперу Джакомо Пуччини «Тоска» (16+). Музыкальным руководителем постановки и дирижер станет Тимур Зангиев, известный по работе в таких спектаклях, как «Садко» в Большом театре и «Ромео и Джульетта» в МАМТе.

Главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко поставит оперу Игоря Стравинского «Похождения повесы». Дирижер - Федор Леднев, два года назад поставивший в Перми оперу «Замок герцога Синяя Борода».

И в завершении сезона - в июле 2024 года - Алексей Мирошниченко представит обновленную версию балета Сергея Прокофьева «Золушка» (16+).

Первый бал ТЮЗа

14, 15, 17 октября Пермский ТЮЗ представит премьеру спектакля «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+). Исходным событием становится первый бал Наташи Ростовой, когда еще совсем юная графиня впервые попадает в высокое светское общество. Именно с этого момента ее судьба стремительно меняется.

Хотя название сужает рамки сюжета, на самом деле постановка включает не только сцены мирной жизни, но и сцены войны, которая влияет на каждого из героев этой истории.

А в начале декабря в ТЮЗе ожидается сказка «Новая история страны Оз» (12+) по мотивам произведений Фрэнка Баума. Но основой спектакля станут не всем известные истории про Элли и ее друзей, а совсем другие книги.

«Волшебная шуба Деда Мороза»

В Пермском театре кукол к концу ноября состоится премьера сказки «Цветик-Семицветик» (6+) по произведению Валентина Катаева. А в конце года театр традиционно представит новогодние спектакли: «Волшебная шуба Деда Мороза» (0+) о том, как Волк и Ворона украли одежду зимнего волшебника, и чуть не лишили лесных обитателей праздника, и «Медведь, который не верил в Деда Мороза» (0+) о сказочных зверях, которые собрали музыкальную группу, и случайно разбудили медведя от спячки.