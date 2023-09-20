Разработку Пермского края «Умный лес» будут использовать в других регионах

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В ходе выездного заседания краевого правительства в Пермском муниципальном районе речь шла, в том числе, о развитии лесного хозяйства Прикамья.

Грамотно распоряжаться лесным фондом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что порядка 75 территории Пермского края занято лесом, необходимо грамотно распоряжаться лесным фондом. В частности, соблюдать баланс между выбытием деревьев и восстановлением лесов. Губернатор подчеркнул, что по поручению Президента России Владимира Путина до конца 2024 года регион должен достичь 100-процентого баланса между выбывшим и восстановленным лесом.

Дмитрий Махонин добавил, что во время рабочих выездов в территории наблюдает, как растет число лесопользователей, строящих теплицы для выращивания саженцев, которые в дальнейшем будут высажены на территории, пострадавшие от лесных пожаров.

- Задача в новом пожароопасном сезоне – еще оперативнее тушить возгорания, особенно в первые сутки, – подчеркнул Дмитрий Махонин. - В этом году, несмотря на жаркую и сухую погоду, специалистам удалось ликвидировать 88 процентов лесных пожаров в первые сутки. Спасибо всем лесопожарным службам за это. Необходимо укреплять их материально-техническое снабжение, в том числе к 2024 году необходимо увеличить количество камер “Лесохранитель” на лесных территориях Прикамья до 70 штук.

Космический мониторинг покрывает весь край

Разработанная в Прикамье система «Умный лес» будет использоваться и в других регионах страны.

- Ее уже опробовали в Кировской области, - рассказал заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Полшведкин. - Доступ на тестирование предоставили Татарстану, Белгородской, Ульяновской и Нижегородской областям. Планируют тестировать пермскую разработку в Республике Коми, Свердловской области, Республике Бурятии, Тюменской, Тверской областях.

В результате использования региональной системы «Умный лес» происходит цифровая трансформация управления отраслью, все данные сейчас хранятся в цифровом виде. В 2,5 раза сократилось время обработки документов, космический мониторинг покрывает всю территорию края, за последние три года наблюдается значительное сокращение незаконной заготовки лесов.

Наш край – в числе лидеров

Прикамье, действительно, занимает лидирующие позиции в деле сбережения, приумножения и использования лесных богатств. По результатам прошлого года Пермский край достойно представлен в рейтингах Федерального агентства лесного хозяйства.

Например, Прикамье заняло третье место по предоставлению лесного ресурса для нужд населения для дров и постройки домов, третье место по проведению работ по лесовосстановлению. Баланс выбытия и воспроизводства лесов Прикамья составил 99,4 процента, то есть менее 1 процента лесов остались не восстановлены.

- По итогам этого года мы заняли шестое место по факту промышленной заготовки древесины, - отметил Дмитрий Полшведкин. - для нас это хороший результат: главными соперниками в рейтинге для Прикамья являются Красноярский край, Архангельская и Иркутская область, республика Коми, площади территорий которых превосходят площадь Пермского края в несколько раз, а по лесистости территории мы занимаем всего 13 место.

Наградили лучших

В этот же день губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил сотрудников Управления лесничествами Пермского края с предстоящим Днем работников лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности и вручил им региональные награды.

- Спасибо за ваш непростой труд и вклад в защиту и преумножение лесного фонда. Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших профессиональных успехов! - пожелал глава Прикамья.

За вклад в развитие лесного хозяйства региона и многолетний добросовестный труд Благодарственными письмами губернатора Пермского края отмечены:

Максим Баша, участковый лесничий Верхне-Городковского участкового лесничества Чусовского лесничества;

Елена Бычина, инженер по лесопользованию Красновишерского лесничества Вайского, Красновишерского лесничеств;

Роман Васильченко, инженер по лесопользованию Юсьвинского лесничества;

Надежда Васина, инженер по лесопользованию Добрянского лесничества;

Андрей Карпов, мастер леса Чайковского участкового лесничества Чайковского лесничества;

Лариса Попова, мастер леса Поедугинского участкового лесничества Кишертского лесничества;

Ольга Русских, мастер леса Новомихайловского участкового лесничества Сивинского лесничества;

Анатолий Черемных, лесничий Карагайского участкового лесничества Сивинского лесничества.