Выживал, когда надежд уже не оставалось: особенному мальчику нужна помощь неравнодушных пермяков

Родители безмерно любят своего особенного ребенка. Фото: семейный архив.

- За что сурова с тобой жизнь? Ты улыбался, я рыдала, Особенный ты наш малыш, «Дай Бог, здоровья», - лишь шептала. Все испытания пройдем, и боль меня уже не сломит, Я для тебя держусь, дышу, ты главная моя награда! – такие стихи посвятила мама Лилит своему особенному сыну Алексу Аветисяну.

Диагноз восьмилетнего мальчика из села Фролы Пермского района – внутренняя окклюзионная гидроцефалия, а также ДЦП и эпилепсия. За свою небольшую жизнь Алекс дважды оказывался на волоске от смерти, но каждый раз выживал, потому что он – настоящий боец!

Родился малыш недоношенным и в первые минуты жизни сердцебиение новорожденного ребенка достигло 507 ударов в минуту!

- Врачи сказали, что такое в своей практике они видели впервые, - рассказала мама Лилит. – Неделю потом он провел в реанимации, и врачи решились делать операцию на сердце. Для недоношенного и слабого ребенка это было очень опасно, ведь он мог не выйти из наркоза, но у Алекса все получилось, и он пошел на поправку.

Вскоре малыш вновь оказался на грани жизни и смерти: у ребенка обнаружили менингит последней степени, при котором дети почти никогда не выживают. Но Алекс вновь справился и выжил, правда, из-за болезни у него появилось много осложнений: кисты головного мозга, а затем и гидроцефалия.

Голова начала увеличиваться в размерах, ребенок не мог дышать сам и три месяца пробыл на ИВЛ. Стабилизировать состояние помогли две сложные операции, проведенные в клинике Санкт-Петербурга.

В свои восемь лет Алекс не ходит и не говорит, а только эмоционально реагирует - улыбается и радуется. И эта улыбка дает родителям силу и надежду на то, что все будет хорошо.

В последние месяцы состояние мальчика начало ухудшаться, и чтобы помочь ему, нужно провести операцию по установке программируемого шунта. Стоит он недешево, зато гораздо лучше справляется с задачей по выведению лишней жидкости из головного мозга.

- Даже такому сильному мальчику нужна помощь и поддержка, - говорят в фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Мы уверены, что с новым шунтом, который будет настроен специально под Алекса, врачи смогут регулировать скорость выведения лишнего ликвора, не пересушивая головной мозг, и жизнь мальчика станет гораздо радостней. Стоимость оборудования - 195 000 рублей, семья сама не в силах справиться с этой суммой и обратилась в фонд. Помочь Алексу Аветисяну можно здесь.