УЗПМ принял участие в праздновании Дня города в Краснокамске

Сотрудники УЗПМ поздравили Краснокамск с Днем города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 16 сентября, Краснокамск отметил 85-летие. Важную часть города составляют его предприятия. Поэтому празднование юбилея началось с парада-шествия, в котором приняли участие работники организаций и учреждений, представители общественных и культурных объединений. Поздравить любимый Краснокамск с Днем города вышли и сотрудники Уральского завода противогололедных материалов.

В праздничном шествии участвовал трудовой коллектив УЗПМ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Сегодня Краснокамск отмечает юбилей. По хорошей традиции, которая сформировалась в последние годы, в День города проходит шествие всех трудовых коллективов. В параде приняли участие и все наши сотрудники, - говорит генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылев. – В праздничной программе много творческих и спортивных мероприятий. Наша команда участвует в гастрономическом конкурсе по лепке пельменей. Считаю, это очень хороший конкурс, потому что можно не только состязаться в скорости работы и вкусе пельменей, но и накормить горожан. Также наши спортсмены будут подтверждать лидерство в чемпионате города по баскетболу 3х3.

Генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хорошим настроением поделились работники УЗПМ, которые пришли на День города вместе со своими семьями:

– Мы принимаем участие в шествии каждый год. В мероприятиях участвуем всей семьей. Нравится и детям, и взрослым!

Сотрудники УЗПМ пришли на праздник со своими семьями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Мы с дочерью идем второй год в этом шествии. Поддерживаем эту идею, вместе с трудовым коллективом, все очень здорово!

Хорошим настроением поделились работники УЗПМ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На главной сцене в этот день прозвучали не только слова поздравления, но и благодарности за добросовестный труд и социально-активную позицию работников предприятий. На производстве, как и в спорте, главное звено успеха – профессионализм команды. Свою слаженную работу на спортивной площадке показала баскетбольная команда «Бионорд», в которой играют и заводчане, и сотрудники офисного подразделения УЗПМ.

Команда «Бионорд» приняла участие в турнире по уличному баскетболу 3х3. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Наша баскетбольная команда играет уже более десяти лет, и на Уральском заводе противогололедных материалов тоже работаю 10 лет. Во всех турнирах, где мы участвовали, занимали призовые места. В соревнованиях в Краснокамске участвую уже второй или третий раз. В прошлом году мы были чемпионами, - рассказал игрок «Бионорда» Виктор Пищальников.

Среди болельщиков на площадке для игры в стритбол можно было увидеть Айсмена – это малыш йети, маскот профессиональной баскетбольной команды 3х3 «Бионорд PRO», которую поддерживает УЗПМ.

Среди болельщиков на площадке для игры в стритбол можно было увидеть Айсмена. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иван Падуков, главный механик завода, принял участие в конкурсе силачей. Спортсмены прошли пять испытаний: метание гири, так называемый «поход фермера», в котором требовалось на скорость протащить на себе груз – две 50- килограммовые фляги, а также они переворачивали колеса, тянули автомобили и удерживали вес в 85 килограммов. Накануне праздника Ивану Падукову вручили благодарственное письмо от Администрации Краснокамского городского округа за профессиональные достижения, добросовестный труд и большой личный вклад в развитие предприятия.

Иван Падуков принял участие в конкурсе силачей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– В УЗПМ работаю ровно два года и постоянно участвую в корпоративных спортивных мероприятиях. Но вот в конкурсе силачей состязался впервые, так как эти соревнования в Краснокамске проводятся в первый раз, - рассказал Иван Падуков.

Традиционный гастрономический конкурс «Битва пельменей» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одним из самых популярных событий праздника стал уже традиционный гастрономический конкурс «Битва пельменей», в котором 15 команд состязались в скоростной лепке пельменей. Также среди номинаций были - «Пальчики оближешь», «Пельмени из СССР», «Цветная фантазия», «Соус, виват!», «Пельменный Гиннесс». Ведущим кулинарной битвы стал Матвей Харламов, участник программ «Битва шефов».

«УЗПельМешки» порадовали гостей праздника разноцветными пельменями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Порадовали жителей и гостей Краснокамска «УЗПельМешки». Сотрудницы УЗПМ слепили разноцветные пельмени с мясной начинкой.

В качестве сюрприза членам жюри представили пельмени из марципана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Пельмени приготовлены по классическому рецепту, фарш из свинины и говядины. Тесто с добавлением сока шпината и сока свеклы. Второй год участвуем в этом мероприятии, нам очень нравится. Команда работает очень слаженно, все знают, кто и что должен делать, - рассказала представитель «УЗПельМешек».

По итогам конкурса «УЗПельМешки» победили в номинации «Цветная фантазия». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А в качестве сюрприза членам жюри представили пельмени из марципана, которые были выложены в виде тортика. Оказалось, что марципан – любимое блюда участника битвы шефов на телеканале «Пятница», известного кулинарного шоумена Матвея Харламова, который во второй раз выступал ведущим «Битвы пельменей». Команда сотрудниц УЗПМ смогла удивить не только почётного гостя, но и народное и профессиональное жюри своим креативным подходом к изготовлению пельменей. По итогам гастрономического конкурса «УЗПельМешки» победили в номинации «Цветная фантазия».

Руководитель отдела персонала УЗПМ Оксана Золотко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Сегодня все сотрудники завода состязались в том или ином конкурсе, потому что Краснокамск все любят и в юбилей города мы не могли не поучаствовать в празднике. При чем люди откликались с удовольствием, пришли с семьями. У всех хорошее настроение, улыбались, шутили – и это здорово. Я работаю на УЗПМ 12 лет и горжусь нашим дружным коллективом. Все жизнерадостные, друг друга поддерживают и у них много талантов: кто-то лепит пельмени, кто-то танцует на сцене, кто-то играет в баскетбол и участвует в конкурсе силачей, - отметила руководитель отдела персонала УЗПМ Оксана Золотко.

В течение дня на эспланаде проходили мастер-классы и химическое шоу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В течение всего праздничного дня на городской эспланаде в Краснокамске проходили различные мастер-классы и химическое шоу. Дети научились делать домашнее натуральное мороженое. Кроме того, все желающие смогли сделать красивые снимки в тематически оформленной фотозоне УЗПМ, став звездой обложки глянцевого журнала.

Во время мастер-классов дети сделали домашнее мороженое. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Запоминающимся ярким подарком на 85-летие Краснокамска стало грандиозное лазерное шоу, подаренное УЗПМ, - им завершился этот длинный, насыщенный событиями день.

Все желающие смогли сделать красивые снимки в фотозоне УЗПМ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реклама, ООО «УЗПМ», LjN8KT8rt