Одноклассники перезапускают Ленту новостей

Одноклассники полностью обновят Ленту новостей, главный сервис социальной сети, которым пользуется почти 90% дневной аудитории (DAU). До конца сентября новая лента появится в приложениях на Android и iOS, в десктопной и мобильной версиях Одноклассников. Обновление станет самым крупным за последние 5 лет и позволит соцсети увеличить время, которое пользователи проводят в ОК.

ОК изменит алгоритмы и внешний вид Ленты, сделав акцент на потреблении контента пользователями, повышении качества и вовлеченности (просмотры, подписки, реакции). Это позволит увеличить охват и число подписчиков у блогеров и медиа на платформе. Из новой Ленты исчезнут лишние элементы, которые мешают взаимодействовать с контентом. Сам контент поднимется выше, а главный экран ОК станет более лаконичным.

Одноклассники объединят сервисы “Моменты” (формат коротких исчезающих фото и видео) и “Увлечения” в единый блок над Лентой. Пользователи смогут переключаться между ними, при этом ОК будут по умолчанию показывать один из сервисов в зависимости от предпочтений. В новом блоке можно будет, например, пролистать моменты друзей и блогеров, после чего бесшовно перейти к контенту из раздела “Увлечения” и найти новые группы по своим интересам.

В Ленте появится больше рекомендованного контента и мест взаимодействия с ним. Рядом с основной Лентой появится вкладка “Рекомендации”, при переходе на которую пользователь найдет интересные для себя публикации от новых авторов. Также рекомендованный контент появится на экранах публикаций и видеороликов при их открытии. Пользователи смогут быстрее получить доступ к разнообразному качественному контенту, а блогеры и медиа расширят свою аудиторию и получат новых лояльных подписчиков. В ОК ожидают, что охват рекомендаций в результате изменений вырастет на 20%-30% в зависимости от тематик, форматов контента и других факторов.

Алгоритмы ранжирования в Ленте соцсети также изменятся. Пользователь будет получать более “свежий” и набирающий популярность авторский контент, что даст дополнительные просмотры, подписчиков и вовлеченность блогерам и медиа, развивающимся в ОК, а пользователю позволят расширить свой кругозор и подписаться на новых интересных авторов. Алгоритмы станут учитывать больше факторов при ранжировании контента и быстрее переобучаться в зависимости от взаимодействия пользователя с публикациями в ленте. Это позволит Ленте ОК лучше понимать, какой контент предложить пользователю как среди его друзей и подписок, так и в рекомендациях.