Победителем Пермского марафона стал Алексей Реунков из Златоуста

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот и завершились основные забеги Пермского марафона на 42-километровую дистанцию. Он проходит в Перми уже в шестой раз и с каждым годом становится все более представительным. На этот раз в город на Каме приехали спортсмены из 53 регионов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со всего города поболеть за марафонцев собрались тысячи и тысячи болельщиков. С утра сегодня, в воскресенье, 3 сентября, практически одновременно дали старт на марафонскую дистанцию, на полумарафон и на марафонскую эстафету.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На полумарафонскую дистанцию длиной в 21 километр отправились как спортсмены, которые соревновались в рамках Кубка России, так и остальные спортсмены-любители, которые решили попробовать свои силы и заработать в коллекцию заслуженную медаль Пермского марафона.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Разумеется, профессионалы опередили любителей. Обладателем Кубка России по полумарафону, прошедшего в рамках Пермского марафона, среди мужчин стал Александр Именин из Рязани, среди женщин опередила всех спортсменка из Якутии Наталья Леонтьева. Они удостоились аплодисментов зрителей.

Алексей Реунков первым пересек финишную черту Пермского марафона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Настоящие овации устраивали болельщики нашим лыжникам-олимпийцам, которые целой эстафетной командой приехали в Пермь во второй раз - олимпийского чемпиона в сочинской Олимпиады Александра Легкова, лыжника и четырёхкратного призера Олимпийских игр Дениса Спицова, олимпийскую чемпионку в эстафете по лыжным гонкам Веронику Степанову, а также двукратного чемпиона мира среди юниоров, победителя и призера этапов Кубка России Савелия Коростелева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не менее тепло приветствовали трибуны и тех, для кого было главным -участие в столь престижном спортивном празднике, а также бегунов-этафетчиков.

Один из участников полумарафона финишировал с двухлетней дочуркой Есенией на руках, которую ближе к финишу ему передала супруга.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это здорово, мы вместе с дочкой завершили дистанцию! – поделился эмоциями Антон Титов.

Финишеры радостно вскидывали руки, обнимались, прикладывали руки к трассе, которая им покорилась. И вот, наконец, ведущий объявил: на последний круг вышел лидер марафонской гонки – Алексей Реунков! Под рев трибун бегун из Златоуста, участники Олимпиады 2012 года первым пересек финишную черту.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Видно было, что 42 километра по пермским улицам дались 38-летнему марафонцу нелегко.

- Честно говоря, было тяжело, - признался Алексей Реунков. – На последнем круге пришлось сбавить, особенно на спуске. Уже не до результата было, но задачу выполнил, победил, доволен.

Алексей отметил хорошую организацию спортивного праздника:

- Волонтеры хорошо работают, пункты питанием обеспечены, достойное проведение.

Лыжник-олимпиец Александр Легков подошел поздравить марафонца. Он на плечах поднял победителя высоко вверх.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я горд, что второй раз бежал с Алексеем на Пермском марафоне! – объявил герой сочинской Олимпиады. – Он настоящий боец!

Любови Добровольской Пермский марафон покорился во второй раз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторое время спустя трибунам вновь пришлось неистовствовать – финишную черту пересекла Любовь Добровольская. Спортсменка из Тольятти во второй раз стала победительницей Пермского марафона – в прошлом году она также была первой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пермь для меня стала счастливым городом! – призналась она. – Здесь я впервые победила на марафонской дистанции. А вот теперь повторила свой успех!

Что ж, Пермский марафон стал поистине массовым всенародным спортивным праздником!

Яркие моменты этого праздника сохранили для вас снимки фотокорреспондента «КП».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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