В марафонской эстафете в Перми пробегут знаменитые лыжники-олимпийцы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году Пермский марафон пройдёт в выходные 2 и 3 сентября. Спортсменов ждет изменение трассы, а болельщиков – много приятных новшеств.

Как напомнили в комитете по физкультуре и спорту администрации Перми, в этом году разделят стартовый и финишный коридоры. А, кроме того, на финише установят трибуны, и болельщики смогут поприветствовать бегунов.

Первый день соревнований, 2 сентября, отдали детям и людям с ограниченными возможностями.

Ровно в полдень стартует заезд на колясках на 300 метров. И в 12.30 победителям этого заезда торжественно вручат награды.

Дети побегут на 1 километр. Старт – в 13.00. Награждение юных спортсменов-победителей начнется в 15.00.

Во второй день Пермского марафона, 3 сентября, соревноваться будут взрослые.

Первыми в это день стартуют участники забега на 10 километров – в 8.30.

Затем в 9.30 на дистанции 21 и 42 километра отправятся спортсмены в рамках Кубка России.

Буквально через несколько минут, в 9.35 объявят старт основных забегов марафона и полумарафона на 42 и 21 километр.

В это же время, в 9.35, на марафонскую дистанцию в 42 километра отправятся участники командной эстафеты.

Днем, в 14.30, бегуны отправятся преодолевать дистанцию 5 километров, в 15.30 будет дан старт забега на 3 километра.

Напомним, что в эстафете принимают участие команды из 4 человек. Одна из эстафетных команд будет «звездно-лыжной»: Пермский марафон объединит российского лыжника, олимпийского чемпиона в Сочи Александра Легкова, лыжника и четырёхкратного призера Олимпийских игр Дениса Спицова, олимпийскую чемпионку в эстафете по лыжным гонкам Веронику Степанову, а также двукратного чемпиона мира среди юниоров, победителя и призёра этапов Кубка России Савелия Коростелева. Болеем за них!

Организаторы напомнили спортсменам, что часть трасс Пермского марафона на 10, 21 и 42 километра пройдут по Комсомольскому проспекту. Разворачиваться на следующий круг марафонцам придется на перекрестке улиц Борчанинова и Ленина.

Кроме раздельных старта и финиша болельщиков в этом году ждет еще немало новшеств.

Так, возле площади перед Театром-Театром будет работать фестивальный городок. На главной сцене будут транслировать моменты соревнований с разных точек трасс. Здесь же будут награждать тренеров и спортивных наставников.

Для гостей и участников соревнований организуют выставочную площадку ЭКСПО, где расскажут о пермских спортивных школах.

Новинкой этого года станут фан-зоны для болельщиков. На улице Монастырской и на перекрестке улиц Ленина-Попова их ждут диджей-сеты, возле ЦУМа и на пересечении улиц Ленина и Сибирской установят сцены, где будут выступать музыкальные группы и барабанщики.

В этом году победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по 1 миллиону рублей – в случае, если пробегут дистанцию не дольше установленного организаторами времени.

И буквально всем участникам Пермского марафона, и взрослым, и детям, вручат памятные медали с изображением лося – организаторы продолжают коллекцию наград с символами древнего коми промыслового календаря. Среди тех, кто соберет полный комплект «звериных» медалей обещают разыграть приз.

Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться в группе Пермского марафона «ВКонтакте».