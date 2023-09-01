В Перми открывается фестиваль «Золотая Маска»

Сцена из спектакля "Фома". Фото: Дарья Жбанова

5 сентября рок-мюзиклом по песням Юрия Шевчука в Перми откроется фестиваль «Золотая Маска». В его рамках пермяки смогут увидеть шесть спектаклей, получивших главную театральную премию России. Причем, все спектакли будут представлены в полном объеме – так, как они поставлены на родной сцене. Никаких сокращений состава или приспособленных декораций. Показы «золотомасочных» спектаклей будут проходить 1-2 раза в месяц на сцене Театра-Театра – обладателя нескольких «Золотых Масок».

5 и 6 сентября Новосибирский музыкальный театр покажет мюзикл «Фома» (16+), получивший три «Золотых Маски», в том числе он были признан лучшим мюзиклом 2021 года. Спектакль строится на основных вехах жизни Юрия Шевчука.

- Наш спектакль – это собирательная биография всего русского рока, его движения, и осмысление нескольких исторических эпох страны, которая к рок-музыке относилась по-разному, – комментирует автор пьесы Константин Рубинский.

В спектакле звучат 20 песен Шевчука, среди которых «Здравствуй, ночь-Людмила», «Родина», «Актриса Весна», «Осень» и «Это все, что останется...».

3 и 4 октября Александринский театр покажет спектакль «Товарищ Кисляков» (18+), получивший «Маску» в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме» в 2022 году. Пьеса является инсценировкой сатирического романа писателя 1920-х годов Пантелеймона Романова.

7 и 8 октября Малый драматический театр – Театр Европы представит сценическую версию романа «Братья Карамазовы» (16+) в постановке Льва Додина.

7 и 8 ноября в Пермь приедет труппа гастроли Новосибирского театра «Старый дом» со спектаклем «Танцующая в темноте» (18+), отмеченным «За лучшую работу художника по свету». Этот спектакль, поставленный по сценарию Ларса фон Триера, будет показан на сцене ТЮЗа.

28 и 29 ноября зрители увидят спектакль «Сын» (18+) Российского академического Молодежного театра, получивший «Золотую Маску» за «Лучшую мужскую роль второго плана».

И закроет фестиваль 1 декабря еще одна постановка РАМТа – «Душа моя Павел» (16+), одна из последних премьер режиссера и художественного руководителя театра Алексея Бородина.

В Пермь «Золотая Маска» приедет уже в шестой раз: предыдущие проекты проходили в 2004, 2007, 2008, 2012 и 2016 годах.