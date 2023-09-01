Во второй половине сентября есть вероятность «бабьего лета». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сентябрь в Пермском крае ожидается умеренно теплым. На севере региона прогнозируется теплее нормы на 2 градуса, на юге – на 1-1,5 градуса. Если прогноз оправдается, то первый месяц осени окажется значительно теплее, чем в 2021 и 2022 года, особенно его первая половина, - рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

Количество осадков на территории Прикамья ожидается меньше нормы на 20-40%. Это будет уже шестой сухой месяц подряд. Однако среднемесячные прогнозы указывают на вероятность обильный дождей во второй пятидневке сентября.

В первый день сентября в восточной и южной части Пермского края еще сохранится облачная погода и пройдут дожди. Со 2 по 5 сентября под влиянием гребня антициклона в регионе наступит теплый и преимущественно сухой период. В ночные часы температура воздуха составит +5…+12 градусов. А днем столбики термометров поднимутся до отметки +17…+22.

После 6 сентября из-за влияния циклона, который сохранится несколько дней, есть вероятность обильных дождей. Всего может выпасть до половины месячной нормы. При этом существенного похолодания в Прикамье не ожидается. Ночью будет около +10…+15, днем воздух прогреется до +13…+20 градусов.

«Таким образом, первая декада сентября окажется теплее нормы на 2-3 градуса и с достаточным увлажнением, за счет второй пятидневки», - отмечают синоптики.

Во второй и третьей декаде месяца крупных аномалий температуры воздуха не прогнозируется. В среднем она окажется на 1-2 градуса выше нормы. Во второй половине сентября достаточно высока вероятность «бабьего лета» - теплого и сухого периода.