Новые люди против повышения призывного возраста и за депортацию мигрантов-нарушителей

Фото: Партия «Новые люди»

Пока Госдума на летних каникулах, можно подвести итоги последней сессии. За полгода депутаты приняли больше 500 законов, но стало ли от этого лучше новосибирцам? Вопрос сложный. Чаще мы слышим о новых штрафах и ограничениях, но почти ничего - о помощи простым людям.

Впрочем, и в Госдуме есть разные мнения. Мы собрали пять громких тем, по которым мнения депутатов разделились, и расскажем вам, какие споры шли на трибуне и в коридорах российского парламента весной и летом.

ПОВЫШЕНИЕ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Сначала в Госдуме предложили сдвинуть призывной возраст, чтобы в армии служили не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. Потом внесли поправки: нижнюю планку оставили прежней, а верхнюю подняли на 3 года. Несмотря на это, большинство депутатов ЕР и КПРФ поддержали закон в таком виде. Фракция ЛДПР не голосовала, а «Справедливая Россия» воздержалась. Единственными, кто проголосовал против, стали Новые люди.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ЗА И ПРОТИВ

За обязательную школьную форму выступают депутаты всех фракций Госдумы, кроме Новых людей. Там предлагают перед введением формы посоветоваться с родителями школьников. Депутат партии «Новые люди» Александр Дёмин обратился в Министерство просвещения, чтобы вопрос об обязательной школьной форме решали родительские советы и всегда могли отменить обязательную форму, если не всем она по карману. Также Новые люди предложили ввести налоговый вычет на школьную форму и письменные принадлежности, чтобы разгрузить родителей перед 1 Сентября. А лидер партии Алексей Нечаев поддержал программу здорового школьного питания на основе полезных продуктов от местных производителей.

Фото: Партия «Новые люди»

ДЕПОРТАЦИЯ МИГРАНТОВ

Новые люди внесли законопроект о депортации иностранных мигрантов за домогательства к россиянкам. Тема острая: многих шокировал случай с избиением девушки в Подмосковье за якобы слишком короткие шорты.

Впрочем, не все в Госдуме считают, что проблему нужно решать именно так. Депутат Султан Хамзаев из «Единой России» ответил Новым людям, что такой закон будет лишним. А в России сейчас и так хватает мер, чтобы воспитывать мигрантов-нарушителей.

ЗАПРЕТ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Аварий с электросамокатами становится все больше. Новые люди предложили аккуратное решение: проводить местные голосования и ограничивать движение самокатов только на тех улицах и во дворах, где этого захотят жители. Другие партии - за ограничения на федеральном уровне. Депутат «Единой России» Александр Якубовский предложил ограничить скорость самокатов и запретить ездить на них по тротуарам, а выдавать самокаты только совершеннолетним. Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева и вовсе предложила запретить электросамокаты полностью по всей стране.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Владислав Даванков из Новых людей предложил признавать семьи многодетными уже после рождения второго ребенка. Тогда они смогут получить льготы и задуматься о рождении третьего. Против выступили коммунисты: по их мнению, семью с двумя детьми нельзя называть многодетной. А как думаете вы?