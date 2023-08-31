В Прикамье в хоккей играет все больше детей

Фото: Федерация хоккея Пермского края.

Как развивается детский и юношеский хоккей в Пермском крае?

Об этом рассказал Президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

Алексей Чикунов с юными хоккеистами. Фото: Минспорта.

Шесть тысяч юных хоккеистов

В Прикамье сейчас почти 9 тысяч взрослых и детей участвуют в календарных соревнованиях по хоккею. Из них более 6000 – это дети и подростки. Последние пять лет совместно с Правительством региона Федерация реализует комплексную программу развития хоккея в регионе, за счет чего удалось увеличить количество занимающихся хоккеем на 3000 человек.

Больше 1500 детей проходят тренировочный процесс в специализированных школах - занимаются по программам спортивной подготовки. Остальные юные хоккеисты относятся к так называемому «массовому» сегменту – это дети до 6 лет, спортсмены из «секций по интересам» и те, кто принимает участие в соревнованиях «Золотая шайба».

Соискатели "Золотой шайбы" из Очера.

Виват, «Золотая шайба»!

С прошлого хоккейного сезона соорганизатором на уровне с Министерством спорта России и Федерацией хоккея России стала Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба». Спортивный департамент лиги функционирует на базе Федерации хоккея Пермского края. По всей стране более 72 регионов и более 47000 детей принимают участие в этих соревнованиях.

Пермский край является одном из лидеров этого движения. Почти 2000 ребят участвуют в соревнованиях «Золотая шайба» и в финальных всероссийских турнирах. Самые титулованные у нас – девочки-хоккеистки из красновишерской команды «Росомаха». Они являются двукратными чемпионками России.

В хоккей играют настоящие девочки! Фото: Минспорта.

Движение «Золотая шайба» не предполагает никакого сбора средств от родителей на участие детей в турнирах. Муниципальный и региональные этапы проводятся за счет местных и региональных бюджетов. Всероссийский этап проводится за счет федеральных средств, командирование команд всегда берет на себя наш минспорта.

Команда по адаптивному хоккею «Молния Прикамья». Фото: Минспорта.

Хоккей для всех

Мы стремимся к тому, чтобы в Пермском крае хоккей был для всех! При поддержке Федерации адаптивного хоккея России и Правительства Пермского края два года назад в нашей большой хоккейной семье появилась команда детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Юные хоккеисты и их родители назвали команду «Молния Прикамья». Через год в нашей семье опять случилось пополнение: появилась команда ребят с нарушением зрения. Сейчас мы вынашиваем мысль о следующем направлении адаптивного хоккея: специальный хоккей для детей с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и другими ментальными особенностями. Пока данное направление в разработке, но, думаю, в долгий ящик эту идею откладывать не станем.

В рамках Приволжского федерального округа

Мы впервые в прошлом году заявились на конкурс грантов Минспорта России с проектом «Золотая шайба: Детский сад хоккейных надежд». Более 4000 детей дошкольного возраста познакомились с этим популярным у нас видом спорта: его историей, знаменитыми хоккеистами, а также попробовали себя в качестве хоккеистов.

Этой осенью Федерация хоккея Пермского края во второй раз запускает проект «Детский сад хоккейных надежд». Фото: Минспорта.

Особенность этого проекта заключается в том, что занятия проходят на базе дошкольных учреждений в течение дня. На них приглашаются тренеры, которые помимо всего прочего выявляют будущих хоккейных «звездочек».

В этом году этот проект будем реализовывать на территории Приволжского Федерального округа. Всего в нем примет участие 10 000 детей дошкольного возраста. Финансирование будет осуществлять Министерство спорта России в объеме 5,5 миллиона рублей. Средства пойдут, в том числе, на приобретение инвентаря, который в детских садах, и там смогут продолжать проводить занятия ОФП с элементами хоккея.

В этом году Министерство спорта России поддержало нас с инициативой проведения большого обучения тренерских кадров движения «Золотая шайба» всей страны. Весной Чайковская государственная академия физической культуры провела обучение более 300 тренеров, где представителей Прикамья было чуть меньше 100 человек. Это направление только начинает зарождаться, в следующий раз мы сделаем программу насыщеннее и познавательнее. Работаем над этим.

Также в этом году стартовал проект «ПФО играет в хоккей», который мы реализуем совместно с Аппаратом Полномочного Представителя Президента в ПФО и при финансовой поддержке Фонда Президентский грантов. Это большой проект, который получил финансовое одобрение на 14 миллионов рублей. Весной были проведены региональные турниры «Надежда». В частности, в Пермском крае они прошли в Бардымском районе. В Нижегородской области прошел турнир среди воспитанников кадетских училищ, где приняли участие представители Пермского края – воспитанники Пермского президентского кадетского училища. В сентябре в Кирово-Чепецке пройдет турнир среди женских команд «Хрустальная тиара», туда мы направляем команду «Росомаха», а в ноябре в Чайковском пройдет турнир «Хоккей для всех», где встретятся адаптивные хоккейные команды во всего ПФО.

На льду "звездочки" хоккея. Фото: страница Федерации ВКонтакте.

Для профессиональных юных спортсменов

Для детей и подростков профессионального сегмента мы ежегодно проводим Первенство Пермского края. Для команд это соревновательная практика и подготовка к выступлениям на уровне России. Также ведем работу по профориентированию выпускников. В случае непопадания в команды мастеров мы всегда готовы помочь в поступлении в спортивную Академию города Чайковского, в Колледж олимпийского резерва региона, а также предложить продолжение карьеры в рядах судейской коллегии Пермского края.