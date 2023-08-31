Бабье лето в Прикамье простоит недолго

В выходные ненадолго в Прикамье вернется лето. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Будет ли у нас «бабье лето» или уже стоит готовиться к зиме?

С таким вопросом ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) обратились к руководителю Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павлу Смирнову.

- Да, август получился у нас довольно контрастный, - констатировал пермский метеоролог. - Первые две декады были жаркими, а вот последняя десятидневка была больше похожа на конец сентября. То есть мы на две-три недели уже «забежали» в осень. По справедливости мы вправе рассчитывать на какую-то компенсацию тепла. И она нас ждет! Пока правда, сложно сказать, насколько период потепления будет продолжительным.

- Что нам сулят небеса в День знаний?

- Увы, 1 сентября погода еще не выровняется. В пятницу будет достаточно ветрено. Пермь и всю восточную часть края охватят облачные поля. Единственный плюс - первая половина дня обойдется все же без осадков. Но после обеда, скорее всего, начнутся дожди.

Немного в более «привилегированном» положении окажутся западные и юго-западные районы Прикамья. Там облаков практически не будет. И к северо-западу от Кудымкара столбик термометра может подняться до 20-градусной отметки. А вот в Перми и на других территориях вряд ли будет теплее +15 градусов.

- Какой погоды ждать в выходные дни?

- Здесь уже – гораздо больше позитива. В выходные дни нас ожидают более заметные и приятные изменения. Уже в субботу стихнет ветер. Облака на небе еще будут присутствовать, но прояснений случится намного больше, в том числе и в Перми. Воздух днем прогреется до +18 градусов.

В воскресенье и вовсе распогодится: температура - +20 при солнечной погоде и никаких осадков!

- Как долго продержится потепление?

- В понедельник, 4 сентября, погода будет еще летней: днем можно рассчитывать на +22… +23 градусов тепла. А уже во вторник она может немного испортиться: вновь возможны дожди и понижение температуры. И дальше прогнозы пока неопределенные, но остается все меньше надежды, что тепло простоит до конца следующей недели.

Впрочем, сентябрь у нас ведь не ограничивается первой декадой, и если даже это потепление будет непродолжительным – к зиме пока готовиться явно рано. Три года назад у нас даже в конце сентября термометр поднимался до +20 градусов, и теплая погода стояла целую неделю. Так что будем ждать еще одного «бабьего лета».