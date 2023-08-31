Юные художники и скульпторы напомнили о Дне знаний

Игорь Сапко открыл новую экспозицию проекта «Право и Творчество». Фото: Аппарат Уполномоченного по Правам человека в Пермском крае.

Картины и скульптуры появились в импровизированном выставочном зале, который расположен в переходе между Законодательным Собранием и Органным залом – это культурный проект «Право и Творчество», который стартовал летом по инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко.

Искренно и профессионально

Открывая в июне выставку, посвященную юбилею Перми, Игорь Сапко пообещал, что на этой площадке и впредь будут появляться сменные экспозиции. Так и вышло.

Если в предыдущий раз были выставлены четыре полотна кисти молодых пермских художников, то сейчас пространство камерной выставки предоставили юным художникам и скульпторам, приурочив экспозицию ко Дню знаний.

Работы представили учреждения дополнительного образования. Фото: Аппарат Уполномоченного по Правам человека в Пермском крае.

Рисунки выполнены в технике акварель, пастель, гуашь, наброска карандашом, а скульптуры и изделия декоративно-прикладного искусства - в технике квилинга, смешанной технике, резьбы по дереву.

Детские работы поражают одновременно искренностью и профессионализмом. Их выполнили учащиеся Центральной детской школы искусств Пермского государственного института культуры, детской художественной школы имени Е.Н. Широкова, Детской школы искусств Мотовилихинского района г.Перми и Детской школы искусств №7 г.Перми.

Например, 13-летняя Екатерина Горват нарисовала портрет известной ленинградской поэтессы, которая писала стихи в городе на Неве во время блокады. Работа так и называется - «Ольга Бергольц. Голос Ленинграда».

В картине под названием «Пермский балет» 15-летняя Дарья Кокарева изобразила гуашью здание пермского оперного, портрет известного мецената Дягилева, сцены из балетных спектаклей.

А 12-летняя Вероника Ульянова изваяла забавную фигурку кузнеца в фартуке и назвала свою работу «Мастеровой человек Иван».

Кроме картин на выставке также представлены работы юных скульпторов. Фото: Аппарат Уполномоченного по Правам человека в Пермском крае.

Творчество навсегда останется в душе

- Сегодня есть прекрасная возможность познакомиться с творчеством наших детей, которые посещают пермские школы искусств, - отметил, открывая экспозицию, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. - Это - очередная выставка в рамках проекта «Право и Творчество», который уже вызвал большой интерес у депутатов Законодательного Собрания и представителей государственной власти и местного самоуправления. Уверен, что они по достоинству оценят и эту экспозицию, которую мы открываем в преддверии Дня знаний.

Омбудсмен поблагодарил всех, кто нашел возможность представить эти талантливые детские работы.

- Наверное, это очень символично – получить возможность посмотреть детские работы в дни начала учебного года и оценить творчество наших юных дарований, - подчеркнул Игорь Сапко. - В Пермском крае благодаря активной позиции губернатора Дмитрия Махонина создана полноценная система дополнительного образования, им охвачено более 86 процентов детей региона. Многие выпускники прикамских школ искусств продолжают обучение в творческих вузах в нашей стране и за рубежом. Но даже если они не свяжут свою жизнь с изобразительным искусством, то приверженность творчеству навсегда останется в их душе.

КСТАТИ

Принцип открытых дверей

Просветительская деятельность - одно из основных направлений работы омбудсмена Игоря Сапко.

В этом году также активно работает проект «О правах человека доступно и понятно»: учащиеся старших классов, студенты могут прийти на экскурсию в Аппарат Уполномоченного, где им расскажут об истории возникновения института Уполномоченного, покажут небольшую музейную экспозицию. В неформальной обстановке также можно пообщаться и с самим омбудсменом, задать интересующие вопросы.