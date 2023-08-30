«Старики плакали и радовались вниманию»: дети Донбасса вместе с пермскими волонтерами приготовили кексы и конфеты для своих земляков

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Волонтеры «Пищи Жизни» из Перми, Челябинска, Казани, Воронежа, Волжского, Йошкар-Олы и Сочи продолжают свою гуманитарную миссию на Донбассе. Почти 550 дней добровольцы ездят по освобожденным городам ЛНР И ДНР, разворачивали полевую кухню и кормят горячими обедами местных жителей.

- В Северодонецке сохраняется потребность в горячем питании и хлебе. Мы привезли рис с овощами, свежеиспеченный хлеб и конфеты ручной работы, чтобы порадовать жителей прифронтового Северодонецка,"- рассказала волонтер из Перми Старостина Ольга. - 80% людей, которые приходят за помощью, - неработающие пенсионеры. Старикам сложно в мирное время обеспечить свой быт. В зоне СВО сделать это пожилым еще сложнее.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

А недавно к взрослым волонтерам присоединились и дети. Сперва они посмотрели фильм о поваренке Гоше, а потом принялись готовить угощения для всех жителей пункта временного размещения.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Сначала заварили сладкий чай из розы с сахаром. Замесили тесто и испекли золотистые кексы. Потом стали лепить в специальных формочках конфеты ручной работы. Дети старались туда вложить всю свою теплоту, желание порадовать близких, доброту и заботу, - говорит Ольга Старостина. - У них все получилось. Кексы удались на славу. Конфеты белого и шоколадного цвета таяли во рту. И чай из лепестков розы был душистым. Положили подарки в коробочки и раздали людям в ПВР. Старики плакали и радовались вниманию детей. Обнимали их и желали счастья.