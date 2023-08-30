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Общество30 августа 2023 9:20

«Старики плакали и радовались вниманию»: дети Донбасса вместе с пермскими волонтерами приготовили кексы и конфеты для своих земляков

Вот уже полтора года волонтеры «Пищи Жизни» ездят со своей гуманитарной миссией по городам ЛДНР
Виктор Правдин
Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Волонтеры «Пищи Жизни» из Перми, Челябинска, Казани, Воронежа, Волжского, Йошкар-Олы и Сочи продолжают свою гуманитарную миссию на Донбассе. Почти 550 дней добровольцы ездят по освобожденным городам ЛНР И ДНР, разворачивали полевую кухню и кормят горячими обедами местных жителей.

- В Северодонецке сохраняется потребность в горячем питании и хлебе. Мы привезли рис с овощами, свежеиспеченный хлеб и конфеты ручной работы, чтобы порадовать жителей прифронтового Северодонецка,"- рассказала волонтер из Перми Старостина Ольга. - 80% людей, которые приходят за помощью, - неработающие пенсионеры. Старикам сложно в мирное время обеспечить свой быт. В зоне СВО сделать это пожилым еще сложнее.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

А недавно к взрослым волонтерам присоединились и дети. Сперва они посмотрели фильм о поваренке Гоше, а потом принялись готовить угощения для всех жителей пункта временного размещения.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Сначала заварили сладкий чай из розы с сахаром. Замесили тесто и испекли золотистые кексы. Потом стали лепить в специальных формочках конфеты ручной работы. Дети старались туда вложить всю свою теплоту, желание порадовать близких, доброту и заботу, - говорит Ольга Старостина. - У них все получилось. Кексы удались на славу. Конфеты белого и шоколадного цвета таяли во рту. И чай из лепестков розы был душистым. Положили подарки в коробочки и раздали людям в ПВР. Старики плакали и радовались вниманию детей. Обнимали их и желали счастья.

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