Пермский край занял третье место среди городов Приволжья в рейтинге по зарплатам

В зарплатном рейтинге Пермский край занял 33 место по стране. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Агентство РИА «Новости» опубликовало ежегодный рейтинг российских регионов с самой высокой зарплатой. У экспертов стояла задача выяснить долю работников с зарплатой выше среднего по стране и расставить по этому показателю все российские регионы. В какой отрасли экономики трудятся работники, не учитывалось, информация собиралась во всех сферах.

На какую сумму ориентировались эксперты? В последний год на рынке труда в России наблюдаются снижение безработицы и хорошая динамика зарплат. С июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в стране составила 59 тысяч рублей, это на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно с этой суммой и сравнивали аналитики те зарплаты, которые выплачивают в российских регионах.

В лидерах по стране оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где 75% жителей работают в области добычи нефти и газа и получают зарплату выше средней. Затем в топе идут другие сибирские, северные или дальневосточные регионы с суровыми климатическими условиями и хорошо развитой добывающей промышленностью. А вот финансовые и интеллектуальные Москва и Санкт-Петербург заняли в российском зарплатном рейтинге 9-ю и 10-ю строчки соответственно.

Из Приволжских регионов первую позицию заняла Республика Татарстан, здесь треть жителей имеет зарплату выше средней по стране. А в целом у Татарстана 19-е место среди всех регионов России. «Серебро» досталось Республике Башкортостан, в которой чуть более 26% жителей получают зарплату более 59 тысяч рублей, а по России этот показатель - 31-й. Замыкает пьедестал лидеров Приволжья Пермский край. Прикамье занимает 33-е место по стране, где 25,9% жителей получают больше, чем в среднем по России.

В середнячках оказались сотрудники из Оренбургской, Самарской и Пензенской областей, а также из Удмуртии и Чувашии. Здесь около 20% жителей могут похвастаться достойным заработком.

Замыкают топ городов Приволжья по высоким зарплатам Республика Марий Эл (19,2% жителей получают больше, чем в среднем по стране), Республика Мордовия (18,2%) и Ульяновская область (17,6%). В российском рейтинге эти регионы заняли 58-е, 60-е и 63-е места.

- Лидерство Татарстана в зарплатах на территории Приволжского федерального округа вполне логично и понятно, - объясняет пермский экономист Дмитрий Клещев. - Это достаточно обеспеченный и богатый регион, где добывается много полезных ископаемых, и рост благосостояния этой территории наблюдается уже на протяжении последних двух десятилетий. Причем по росту зарплат Татарстан опережает не только регионы ПФО, но и большинство других субъектов России. Отмечу также Башкирию и Пермский край, где в структуре высокая доля обрабатывающей промышленности и которые улучшили свои показатели в силу того, что здесь располагается много производств, связанных с военно-промышленным комплексом. А в связи с событиями последних двух лет - и тренд этот только усиливается - предприятия получают большой гособоронзаказ. Также в регионах - лидерах по зарплатам всегда на хорошем уровне была добыча полезных ископаемых, где высокие заработные платы. А что касается других территорий, то мы понимаем, что разница между ними не столь существенная.

Топ зарабатывающих городов

Место регион

19 Республика Татарстан

31 Республика Башкортостан

33 Пермский край

38 Оренбургская область

41 Самарская область

48 Удмуртская Республика

52 Чувашская Республика

55 Пензенская область

58 Республика Марий Эл

60 Республика Мордовия

63 Ульяновская область

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как собрать ребенка в школу и не разориться

Эксперты посчитали, в какую сумму родителям школьников из Приволжья обойдутся форма, рюкзак, обувь и канцтовары (Подробнее...)