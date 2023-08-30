В Перми дадут отопление, когда температура опустится до +8 градусов

Все работы по подготовке города к отопительному сезону должны быть закончены до конца августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермские синоптики еще обещают, что в сентябре будет по-летнему тепло, а вот коммунальщики, все лето готовившие сети и котельные, уже готовятся к началу отопительного сезона.

На штабе, который прошел на днях в администрации Перми, назвали районы-лидеры, где работы по пуску тепла в дома и объекты соцсферы почти полностью завершены. Это Дзержинский, Свердловский и Орджоникидзевский районы. Во всех остальных районах, по ранее утвержденному графику, работы должны быть закончены до конца августа. Назвали на штабе и адреса, где есть серьезные отставания по подготовке к пуску тепла, эти дома уже взяла на контроль прокуратура.

- Показатели подготовки к отопительному сезону неплохие: объекты жилищного фонда Перми готовы на 86%, а объекты соцсферы - на 94%, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Станислав Баскаков. - В приоритете у нас больницы, школы и детские сады, их мы традиционно подключаем раньше. Тепло начнем подавать, когда среднесуточная температура на протяжении трех дней будет держаться ниже +8 градусов. А подключить полностью на все объекты по законодательству необходимо, когда среднесуточная температура ниже +8 градусов будет держаться на протяжении пяти суток.

Бывают случаи, когда не очень ответственные УК или ТСЖ, желая сэкономить, несвоевременно подключают дома к теплу. В таких случаях жителям необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации, а если нет реакции, то в Инспекцию Госжилнадзора или департамент жилищно-коммунального хозяйства. За срыв сроков предусмотрены штрафные санкции.

- Районные администрации должны контролировать УК и ТСЖ, чтобы те не оставляли сдачу паспортов готовности на крайние сроки. Завершается последний месяц лета, город должен быть полностью подготовлен к запуску тепла к 1 сентября, – отметил заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Из 6031 многоквартирных домов в Перми к зиме готовы 5047. Подготовлено 928,4 км тепловых путей, это 89% от общей протяженности, 338 из 383 центральных тепловых пунктов и 42 из 53 котельных.

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