18 тысяч пермских школьников выбрали помощь тяжелобольным детям вместо цветов на 1 сентября

С 26 августа в фонде «Дедморозим» уже начали выдавать сувениры участникам акции.

В этом году пермские школьники еще не отправились учиться, а уже успели побить все рекорды по чудесам ко Дню знаний. В акции «Цветы жизни» от пермского благотворительного фонда «Дедморозим» зарегистрировалось уже более 18 тысяч человек. И это еще не предел! Впереди осталось два дня, и желающих еще прибавится.

- Уже шесть лет подряд школьное сообщество в Пермском крае отказывается от большого числа букетов педагогам и жертвует сэкономленные деньги на помощь подопечным «Дедморозим», - рассказывают в фонде. - С 2018 года жизнь вместо цветов выбрали более 140 тысяч раз – школьники, их родители и учителя из Прикамья и других регионов. Темпы нынешней регистрации не уступают опыту прошлых лет.

Совершить чудо еще не поздно – пожертвования принимаются до 10 сентября. Участвовать всем классом не обязательно, это может быть инициативная группа или вовсе один человек.

- «Цветы жизни» – это классная идея и отличная акция, моя младшая дочь со своим классом каждый год в ней участвует, - говорит пермячка Ольга Мальцева. - Мы рассказываем детям, что они делают благое дело, и дети начинают замечать, что добро возвращается.

Нравится акция «Цветы жизни» и пермским педагогам, ведь когда 1 сентября получаешь в подарок 30 букетов, грустно смотреть, как они стоят неделю и вянут, а участвуя в акции, можно сделать массу доброго и нужного.

- Я даже и от одного букета отказалась бы, - говорит учитель пермской гимназии №3 Вероника Мальцева. - «Мы участвуем в «Цветах жизни» с первого года, и для нас это стало доброй традицией. Участие в акции добровольное, мы никого не принуждаем. Для тех же, кто присоединился, это стало праздником само по себе, ведь чудеса объединяют.

Кому пойдут собранные средства? Тяжелобольным подопечным фонда «Дедморозим», которые не могут самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и, как следствие, посещать школу. В таких ситуациях настоящим чудом становится любая помощь.

Как присоединиться к акции:

Если на 1 сентября вместо большого количества цветов вы решите подарите учителю один общий букет от класса, то сэкономленные деньги можно направить на пожертвование в фонд. Обсудите участие в акции с учителем и классом и подайте заявку до 31 августа включительно.

Правила проведения акции и то, как к ней присоединиться можно, перейдя по этой ссылке.