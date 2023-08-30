Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через каких-то два дня закончится лето. Но, судя по погоде за окном, для пермяков оно закончилось еще неделю назад, и многие задаются вопросом, а придет ли к нам бабье лето? И если придет, то долго ли простоит теплая погода.

Мы попросили пермского синоптика назвать срок прихода бабьего лета в Пермь

- С 29 по 31 августа температурный фон существенно не изменится, по ночам будет от +6 до +11, а днем от +13 до +18 градусов, - говорит начальник отдел метеопрогнозов Пермского гидрометцентра Евгения Пищальникова. - А вот с осадками все будет интереснее. Во вторник, 29 августа, дожди продолжатся на большей части региона, но их интенсивность уменьшится. Затем, в среду, 30 августа, дожди прекратятся, осадки выпадут лишь на востоке края, а в последний летний день, 31 августа, дожди снова вернутся. Лить будет на всей территории региона, правда, не так сильно.

1 сентября температура воздуха существенно не изменится, будут те же +16..+18 градусов. А вот солнце будет больше, но не обойдется и без дождей. Начнутся они еще в ночь на 1 сентября. Далее с 8.00 до 11.00 будет сухо, а потом немного прольет. Дождь будет идти в интервале с 11.00 до 14.00, а потом выглянет солнце.

В последующие дни - со 2 по 8 сентября - погода нас будет только радовать. Атмосферное давление начнет расти, а с ним уйдут облака, будет солнечно и без осадков.

Ночью температурный фон не изменится, будут те же +6...+11 градусов, а вот днем воздух будет существенно прогреваться. Со 2 по 5 сентября по краю мы можем увидеть от +16 до +21 градуса, в Перми будет +18...+20 градусов. С 5 сентября температура воздуха еще вырастет и если верить самому оптимистичному прогнозу, то в Перми мы увидим +22 градуса, по краю - до +24, лишь на востоке региона будет не выше +17 градусов.

Можно с уверенностью сказать, что бабье лето придет в Пермь 2 сентября и точно пробудет с нами неделю. Прогноз на более долгий период синоптики давать не рискуют.