Для ведения здорового образа жизни нужно заниматься спортом и соблюдать режим сна и отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 28 августа по 3 сентября в России проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей. Ведение здорового образа жизни – важнейшее условие сохранения здоровья человека. К здоровью нужно относиться бережно и сохранять его с детства. Детям и подросткам необходимо заложить установку на ведение здорового образа жизни, а также сформировать у ребенка устойчивое сопротивление к потреблению табака, алкоголя и наркотиков.

Дети интересуются увлечениями своих родителей и охотно перенимают привычки взрослых. Поэтому более действенно работает личный пример. Если родители ведут здоровый образ жизни, то, скорее всего, это же будет делать и их ребенок. Для ведения здорового образа жизни нужно заниматься спортом, физкультурой, а также соблюдать режим сна и отдыха.

Детям и подросткам рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в установленные возрастные периоды. Это необходимо для того, чтобы на ранних стадиях выявить заболевания и факторы риска их развития, а также начать своевременное лечение. Также профилактические осмотры позволяют определить группу здоровья и выработать рекомендации по оздоровлению несовершеннолетних.

Дети в возрасте от 1 года до 17 лет должны проходить обследование каждый год, а углубленную диспансеризацию – в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. Помимо профосмотров узкими специалистами детская диспансеризация предполагает лабораторные анализы и дополнительное обследование. Конкретный перечень обследований зависит от возраста ребенка. Направление на профосмотры выдает участковый педиатр или медработник в образовательном учреждении, где учится ребенок.

Отмечается, что все медицинские осмотры детей проводятся в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в поликлиниках или в образовательных организациях. Эффективность диспансеризации зависит от регулярности ее проведения.

Для сохранения здоровья репродуктивной системы подросткам в возрасте 15-17 лет рекомендуется проходить соответствующие медицинские обследования. Крайне важно проводить с подростками беседы о важности ведения здорового образа жизни.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях России, в том числе и в Пермском крае, учебный процесс выстраивается так, чтобы сохранить качество обучения детей и при этом не нанести ущерб их здоровью. Необходимо помнить, что здоровье подрастающего поколения – это будущее здоровье всей страны.