Стоимость бензина в Прикамье должна быть значительно ниже

Цены на заправках выросли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Цены растут

В 2023 году пермяки с тревогой и беспокойством наблюдают непрерывный рост цен на бензин. По состоянию на 10 апреля средняя цена литра бензина в крае составляла 51,22 рубля, АИ-92 - 46,82рубля, АИ-95 - 50,88 рубля, АИ-98- 61,65рубля, дизельного топлива - 60,07рубля. На 7 августа средняя цена на бензин составляла уже 53,79 рубля, АИ-92 - 49,50 рубля, АИ-95 - 53,75 рубля, АИ-98 - 64,34 рубля, дизельного топлива - 60,53 рубля за литр.

На момент написания материала литр АИ-92 стоит уже 49,73 рубля, АИ-95 – 54,33 рубля, а дизельное топливо - 62,19 рубля.

При этом в среднем цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Пермском крае зачастую выше, чем соседних регионах, примерно на 2,5 - 4 процента, разница в цене на дизельное топливо еще больше - от 3 до 5 процентов. Например, в Чайковском литр 95-го стоит 54,28 рубля, в соседнем Ижевске (Республика Удмуртия) цена такого же литра 53,39 рубля, а в Елабуге (Республика Татарстан) - 51,62 рубля.

Снизить стоимость - реально

Рост стоимости бензина на заправках мгновенно отражается на кошельке. Заправил полный бак - и пары тысяч как не бывало. Но подорожание топлива отражается не только на бюджете автомобилистов: это вполне вероятная перспектива нового повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Кроме того, могут подорожать все товары, которые доставляются в магазины большими и малыми грузовиками, фурами и фургонами. Одним словом, чем дороже стоит бензин, тем больше покупатель заплатит, например, за котлеты куединского мясокомбината или нытвенское сливочное масло. Ведь все мы частично оплачиваем «проездной билет» для продуктов, которые появляются на прилавке ближайшего магазина. Вы можете не иметь своего автомобиля, из глубоко философских соображений не ездить на такси или автобусе. Но без продуктов не обойтись, а они будут неуклонно дорожать вместе с ростом цен на бензин и дизтопливо.

Партия «Справедливая Россия - Патриоты - за правду» на всех уровнях поднимает вопрос по ситуации с ценами на нефтепродукты в России.

В конце июля лидер российских социалистов Сергей Миронов направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - речь идет о комплексе мер, которые позволят не допустить роста цен на бензин в регионах страны.Фракция партии «Справедливая Россия - за правду» в Госдуме предлагает правительству повысить вывозную пошлину на нефть. Это позволит увеличить объемы поставок нефти на внутренний рынок, что, в свою очередь, остановит рост цен на топливо в регионах страны, в том числе в Пермском крае.

Пермские социалисты встали на защиту жителей

На региональном уровне депутаты фракции «СРЗП»также встали на защиту простых людей, обеспокоенных ростом цен на заправках.

Руководитель фракции «Справедливая Россия - за правду» в Законодательном собрании Вероника Куликова направила письма в антимонопольную службу и губернатору с просьбой усилить контроль за установлением цен на автомобильное топливо и принять меры для противодействия их дальнейшему росту.

На заседании фракции депутаты пришли к единому мнению, что региональное правительство способно изменить ситуацию, обеспечив контроль за ценами на топливо в Прикамье. Это важный социальный вопрос, от которого зависит благосостояние и качество жизни всех жителей Пермского края.