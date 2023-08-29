В последнюю ночь лета над Пермью взойдет голубая Суперлуна

Астрологи считают, что такой редкий день является одним из самых мощных в энергетическом плане. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний день лета над Пермью взойдет Суперлуна. Астрологи еще называют ее «Голубой луной», но это не означает, что луна будет небесного цвета, такой термин применяют, когда два полнолуния случаются в один календарный месяц, а это достаточно редкое явление.

Термин «Голубая Луна» произошел от известной английской фразы «Once in a Blue Moon» («Однажды при голубой Луне»). Это выражение используют, когда хотят рассказать о событии, которое случается крайне редко или вообще никогда.

- «Суперлуние» начнется 31 августа в 00.10, - рассказали в пермском планетарии. - Луна будет полностью освещена солнечными лучами и если повезет с погодой, можно будет полюбоваться большой и величественной Луной. Еще одна особенность: в эту ночь полная Луна будет находиться в перигее, то есть в ближайшей точке к Земле. Расстояние между Землей и Луной будет 355.394 километра, а значит, спутник покажется нам значительно больше и ярче, чем обычно. Увидеть Луну можно будет низко над южным горизонтом.

Кстати, астрологи считают, что такой редкий день является одним из самых мощных в энергетическом плане и если проводить определенные ритуалы, то можно изменить жизнь к лучшему. К примеру, можно загадать желание. Считается, что правильно сделать это можно, написав свои просьбы на листке бумаги и оставить на лунном свете.

Также в суперлуние можно привлечь материальное благополучие: на полную луну положить на подоконник кошелек с деньгами в полнолуние, чтобы он зарядился энергетикой полной луны и также наполнялся.

Положительную энергетику в дом можно привлечь, если поставить на подоконник стакан с водой, чтобы она напиталась энергией Луны, а потом добавить эту воду в ведро и помойте ею полы в доме.

А вот чего нельзя делать в этот день, так это ссориться и паниковать, ведь брошенное в сердцах негативное слово может перерасти в большой и длительный конфликт.

Еще говорят, что не стоит в этот день давать деньги в долг или брать кредит. А дачникам и огородникам лучше не заниматься посадкой, пересадкой, обрезкой, формированием кроны и другими манипуляциями с растениями.

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