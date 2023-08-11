В пермском микрорайоне Островском построят спорткомплекс и площадки для разных видов спорта

Так будет выглядеть спорткомплекс. Фото: горадминистрация.

Жители микрорайона Островского давно ждали появления нового спортивного объекта. И вот обновление территории стартовало, но у местных жителей оно вызвало целую массу вопросов. Не разместят ли на этой площадке какой-нибудь торговый центр? Не исчезнет ли у гимназии возможность проводить уроки физкультуры для школьников на открытом воздухе?

Аадминистрация Перми провела встречу с представителями общественности, чтобы ответить на все вопросы по развитию спортивной и социальной инфраструктуры микрорайона.

Возведут крытые ледовые арены

Зал библиотеки имени Пушкина был заполнен практически до отказа.

- Наша задача - ответить на ваши вопросы честно, понятно и откровенно, - обратился к собравшимся заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.

Он заверил их, что на бывшем футбольном поле, которое, по большому счету, сейчас превратилось в пустырь, возведут не что-нибудь, а именно новый современный спортивный комплекс. В нем разместятся две крытые ледовые арены. На них будут тренироваться юные хоккеисты и фигуристы.

Инициатором и инвестором проекта выступает ООО «Спортивный комплекс «Факел», застройщик построил за свой счет уже несколько спортивных объектов в Перми. Сдать ледовый комплекс планируют в 2026 году.

- Мы постараемся максимально ускориться, - пообещал директор ООО «Спортивный комплекс «Факел», президент краевой Федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров. - Площадь нового спорткомплекса составит порядка 2,8 тысячи квадратных метров. В нем разместятся большая и малая ледовая арены. В крытой части комплекса будут расположены комфортные раздевалки и оборудование для спортивных секций и проведения соревнований по хоккею и фигурному катанию.

Льда пока не хватает

Новый спорткомплекс наверняка будет востребованным.

- Хоккей и фигурное катание очень популярны в Пермском крае, но нам элементарно не хватает льда, - отметил президент региональной Федерации хоккея Алексей Чикунов. - Сейчас юные хоккеисты вынуждены тренироваться на переполненных площадках. Считаю, что подобные ледовые комплексы должны быть в каждом районе Перми.

Вместе с тем, посещать новый спорткомплекс смогут отнюдь не только воспитанники спортшкол по хоккею и фигурному катанию. Предполагается, что покататься на льду смогут все желающие - взрослые и дети. При этом дети смогут заниматься бесплатно. Также здесь планируют устраивать красочные ледовые шоу.

- Между гимназией №33, департаментом и ООО «СК «Факел» подписано трехстороннее соглашение, - объяснила начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева. - В частности, учащиеся этого учебного заведения смогут проводить занятия по развитию первичных навыков катания детей на профессиональном льду, здесь будут проходить межшкольные соревнования.

Предполагается, что в дальнейшем в гимназии №33 будут открыты специализированные классы, в которых будут учиться юные фигуристы и хоккеисты.

В микрорайоне уже достраивают новый корпус гимназии. Фото: горадминистрация.

В гимназии появится новая спортивная зона

Также родителей школьников интересовало, смогут ли в гимназии и дальше проводить уроки физкультуры под открытым небом.

Представители администрации Перми объяснили, что такая возможность предусмотрена проектом строительства нового корпуса гимназии.

- Возле этого корпуса появится физкультурно-спортивная зона, - объяснила Анна Деменева. - На ней будут стадион с полем для мини-футбола площадью 799 квадратных метров, универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол и беговая дорожка с современным покрытием. Кстати, оформив школьную карту, попасть на эти площадки во внеучебное время смогут и жители соседних домов.

Напротив спорткомплекса появится общественное пространство для прогулок и детских игр. Фото: горадминистрация.

Таким образом, в качестве альтернативы старому футбольному полю жителям микрорайона Островского предложено сразу несколько универсальных спортивных площадок, доступных как ученикам гимназии, так и взрослым. И это не считая собственной ледовой арены, чем могут похвастаться далеко не все микрорайоны города.

Как объяснил Алексей Грибанов, построить новый корпус гимназии №33 должны до конца этого года, и 1 сентября 2024-го он уже распахнет свои двери для учеников. В нем, кстати, будет два больших теплых спортзала. Словом, все условия для занятий физкультурой.