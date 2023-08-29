«Ночь кино» прошла в 136 кинозалах Пермского края

- Мы уже шестой раз «Чебурашку» смотрим, - говорит мама 7-летнего Ярослава. - Раньше в кинотеатры ходили, а сегодня как узнали про бесплатный показ - сразу собрались.

- А меня дети убедили сходить, - рассказывает пермячка Галина. - Они раньше «Чебурашку» смотрели, им понравилось, вот сейчас я пошла. О показе в социальном кинозале в соцсетях прочитала.

«Чебурашка», «Вызов» и «Праведник»

26 августа в Прикамье прошла всероссийская акция «Ночь кино», организованная Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и Министерством культуры Российской Федерации. В «Ночи кино» приняли участие 136 кинотеатров Пермского края. В этот день бесплатно показали три самые кассовые отечественные картины 2023 года - «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Общее количество зрителей составило 16 175 человек, из них 8 387 человек посетило фильм «Чебурашка», 4 930 человек - «Вызов», 2 858 человек - «Праведник».

Самым популярным фильмом, показанным во время акции, стал «Чебурашка» Фото: кадр из фильма

В Перми посмотреть эти фильмы можно было в социальных кинозалах на улице Лебедева, 40, Вильямса, 1 и в поселке Новые Ляды, на улице Мира, 1.

Информация о бесплатных показах быстро распространилась среди пермяков. И уже за полчаса до начала сеанса «Вызова» в Мотовилихе на улице Лебедева перед зданием,где на днях открылся новый социальный кинозал, выстроилась большая очередь.

- Не попадем ведь, зал маленький, все не войдут, - беспокоились пермяки, но продолжалистоять.

Впрочем, когда двери наконец открылись, оказалось, что мест хватило всем желающим.

- Я узнала о показе «Вызова» через отделение общества инвалидов, - рассказала Ирина. - И, конечно, сразу захотела пойти, все-таки фильм в космосе снимали -это же так интересно!

Возвращение кинотеатра

Социальный кинозал на улице Лебедева в Перми открылся 18 августа. Ранее здесь располагался кинотеатр «Молот».

- В 2008 году администрация города закрыла кинотеатр «Молот». Он стал нерентабельным, оборудование устарело, и в здании создали центр досуга Мотовилихинского района, - рассказывает директор Центра Галина Синицкая. - К этому времени ДК Ленина уже не функционировал как культурное учреждение. И центр досуга стал чуть ли не единственной возможностью для жителей района посещать кружки, клубы и студии.

Но кинематографическое прошлое дало о себе знать, и здесь появился социальный кинозал.

- К его открытию мы закупили новые кресла, экран, видеопроектор, - продолжает Галина Синицкая. - «Пермская синематека» нам предложила на выбор шесть фильмов. Мы выбрали«Доктор клоун». На открытии был полный зал. А потом зрители приняли участие в дискуссии по фильму. Так хорошо прошло обсуждение!

И просмотры, и обсуждения

Напомним, проект социальных кинозалов стартовал в Прикамье в 2019 году в рамках программы «Пермский край - территория культуры». Он реализуется ГКБУК «Пермская синематека» при поддержке министерства культуры Пермского края. Задача проекта - развитие кинематографии в малых городах и поселениях края.

В советские времена сельские клубы, в которых показывали кино, работали чуть ли не в каждой деревне. Но в 1990-е годы большинство из них было закрыто, лишив тем самым жителей значительной части Пермского края возможности смотреть хорошие фильмы на большом экране.

А проект «Социальный кинозал» обеспечивает равный доступ прикамцам, живущим в разных территориях региона, к культурным ценностям. При этом он дает возможность жителям Прикамья не только просматривать качественные некоммерческие документальные и художественные фильмы и мультфильмы, но и обсуждать их, говорить об актуальных проблемах их района.

Чтобы людям было более интересно участвовать в мероприятиях социальных кинозалов, «Пермская синематека» внедрила специальную образовательную программу для его модераторов.Всего в Пермском крае 183 человека прошли подготовку и стали модераторами социальных кинозалов. Их научили помогать зрителям не только смотреть, но и понимать кино, а также создавать новые форматы для соцкинозалов.

Новые социальные кинозалы

Востребованность социальных кинозалов у жителей подтверждает статистика: если в 2019 году их сеансы посетили 47 тысяч человек,то в 2022 году - уже более 492 тысяч зрителей. В августе к проекту «Социальный кинозал» присоединились еще 30 учреждений культуры, расположенных в 19 городских и муниципальных округах Пермского края.Таким образом, сеть социальных кинозалов Прикамья составляет 161 учреждение.

- Для меня социальный кинозал - это пространство для познания, воображения, мысли при помощи фильмов, мультфильмов, - рассказала Азалия Накиева, руководитель Богородского социального кинозала. - Это своего рода диалог между актерами, режиссерами и зрителями. Хочется приобщить население к культурному, духовному времяпровождению. На наших медиаобразовательных занятиях ребята получают обширное представление о какой-либо теме. На мероприятиях мы делимся на роли и фантазируем различные продолжения историй. Мы надеемся, что в дальнейшем наша площадка социального кинозала будет собирать больше зрителей, желающих приобщиться к миру кино.

Настоящим рекордсменом по открытию новых социальных кинозалов сталИльинский район, где в этом году появилось сразу четыре новых кинозала. В Чермозе на открытии соцкинозала зрители смотрели и обсуждали документальную картину «Детский мат» пермского режиссера Ольги Аверкиевой. В кинозале в Доме культуры села Иваново состоялся просмотр фильма «Дядя Паша». Васильевский Дом культуры пригласил жителей на картину для семейного просмотра «Непослушный медвежонок». А Сретенский социальный кинозал стартовал просмотром детского мультфильма «Желтый аист».

Три социальных кинозала открылись в Осинском городском округе: в селах Кузнечиха, Гремяча и деревне Пермякова. Два кинозала - в Краснокамском городском округе, в селах Мысы и Усть-Сыны.

Сейчас идет кампания по приему заявок на открытие социальных кинозалов на 2024 год. Их муниципалитеты могут подать до 28 июля. Главные критерии выбора победителей - в поселении проживает свыше 500 жителей и отсутствуют коммерческие кинозалы.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому министерству культуры совместно с Пермской синематекой и муниципалитетами продолжать развитие проекта «Социальный кинозал», в первую очередь в части расширения форматов мероприятий, проводимых на площадках сети социальных кинозалов региона. По его словам, необходимо опираться на запросы аудитории, выстраивать коммуникацию с местным сообществом, ветеранскими организациями и образовательными учреждениями.