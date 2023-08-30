«Он уходил, чтобы спасать»: в спецоперации погиб медбрат из села Лобаново

У Станислава Деменева остались супруга и трое детей. Фото с личной страницы погибшего военнослужащего.

10 августа в спецоперации тяжело ранили медбрата из села Лобаново Станислава Деменева. Военнослужащего увезли в госпиталь в Санкт-Петербург, но, к несчастью, 22 августа он скончался. Сегодня, 30 августа, Станислава проводят в последний путь. Его похоронят в родном селе.

Как рассказал коллега Станислава, в зону СВО он ушел добровольцем. На гражданке у него была своя цветочная мастерская и небольшой продуктовый магазин. У Станислава остались супруга и трое детей - две девочки и мальчик.

Станислав Деменев. Фото с личной страницы погибшего военнослужащего.

На следующей день после гибели Станислава его супруга написала на своей страничке в соцсетях пост, где попросила делиться теплыми воспоминаниями о нем и фотографиями .

«Он уходил, чтобы спасать. Но не смог спасти себя. Теперь он в Бессмертном полку. Я не люблю выносить личное в общественное пространство. Но оказалось, что ваши теплые сообщения чуть-чуть, но растворяют боль, заполняя сердце огромной любовью. Поддержка нужна не только мне. Его Маме. Детям. Если вы напишите пару теплых слов о Стасе. Если вдруг у вас затерялись фото с ним. Видео. Поделитесь, пожалуйста. Возможно, это чуть-чуть заглушит боль.

Он был открытым миру, честным и жизнерадостным! Самый лучший муж и папа! Никогда никому ни в чем не отказывал. Верил в правду, свое дело и Родину! Надеюсь, все было не просто так! Люблю. Скучаю!», - написала жена погибшего.

Родные, друзья, знакомые и даже те, кто близко не знал Станислава, начали делиться своими воспоминаниями и его фотографиями. О нашем земляке отзываются с теплотой. Говорят, что он был интеллигентным тактичным, умным, открытым, смелым и справедливым человеком.

«Стас был для меня образцом бесстрашия, святой простоты, радости жизни, воли к победе и христианского смирения. При малейшей возможности старался с ним пообщаться, зарядиться от него позитивом, опытом, настроем. Уходят лучшие. Это факт, Стас это подтвердил. Среди нас он был лучший! Низкий поклон родителям за такого сына! И супруге за поддержку выбора, который сделал Стас. «Мы знали Стаса как жизнерадостного, улыбчивого человека, любящего детей и свою семью, родителя, который стремился примирить других в школьном чатике», - писали о погибшем друзья и знакомые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это не поддается никакому объяснению». В Центральном военном госпитале проявился образ Пресвятой Богородицы

Раненый солдат из Прикамья, который лечится в медучреждении, рассказал о чудесном явлении [ВИДЕО]