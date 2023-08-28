К учебному году готовы: депутаты ЛДПР озаботились готовностью школ к 1 сентября

Встреча с министром образования в августе стала традицией фракции ЛДПР.

- Скоро большой праздник - День знаний. Встреча с министром образования в августе - уже традиция фракции ЛДПР. Для нас нет чужих детей и проблем, поэтому, мы всегда держим на контроле подготовку к новому учебному году. Совсем скоро дети Прикамья пойдут в школы, и наша задача - чтобы они ни в чем не нуждались, - считает руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников.

- В Пермском крае действуют 476 школ и 209 детских садов, все они готовы к началу учебного года,- об этом министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала депутатам, представляющим фракцию ЛДПР в Законодательном собрании региона и городской думе.

В Прикамье за год откроется 17 новых школ

Накануне нового учебного года вопросы образования в Пермском крае стали главной темой заседания фракции. Как сообщила министр образования, на подготовку школ к 1 сентября было направлено более 2,5 миллиарда рублей. Основная часть этих денег была израсходована на проведение ремонтных работ в зданиях. Также средства направлялись на ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, приобретение мебели и оснащение пищеблоков. Важной частью подготовки учебных заведений стало проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий.

- В 2023 году будут открыты 17 новых школ, такого массового строительства учебных заведений в Пермском крае еще никогда не было, - рассказала Раиса Кассина. - Три из них уже сданы, это школы в Перми на улице Серебристой, в деревне Порошево Косинского округа и селе Филипповка Кунгурского округа. Остальные будут достроены до конца года.

На оснащение построенных школ израсходовано 380 миллионов рублей. В зданиях оборудованы цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, кабинеты проектной деятельности, технологии и информатики. В рамках проекта «Школьный двор» были благоустроены пришкольные территории в 40 муниципалитетах.

Всего 1 сентября в 1-й класс пойдут 37 тысяч юных жителей Прикамья. Каждому из них в рамках краевого проекта «Подарок первокласснику» будет вручена книга Ксении Гашевой «Пермяковы из Перми».

Детские сады

Не обделены вниманием и дошкольные учреждения. 100 детских садов были оснащены современным оборудованием. На их территории установлены и уличные спортивно-игровые комплексы, и пружинные качалки, и даже современные песочницы. А для развития детей закуплены интерактивные доски, роботехнические наборы и световые планшеты для рисования.

- В ближайшее время будут сданы 6 новых детских садов,- сообщила Раиса Кассина. - Мы строим их в местах массовой застройки, например, в Пермском районе, а также вместо старых аварийных зданий.

«Я бы в инженерный класс пошел, пусть меня научат!»

Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников поинтересовался вопросами профориентации школьников.

- Мы создаем профильные классы в школах, - ответила министр образования Раиса Кассина. - В этом году будут открыты 5 новых медицинских классов, всего в регионе их будет 15. Действуют инженерные, технологические, агротехнических и психолого-педагогические профильные классы.В них обучаются 2500 детей. А с 1 сентября откроется фармацевтический класс в гимназии №2 и правовой класс имени Сперанского в пермской школе №28.

- Наш главный приоритет - чтобы дети получали качественное образование независимо от места жительства, - отметила Раиса Кассина. - Поэтому мы открываем центры цифрового образования не только в Перми, но и в городах края. В этом году начнут работать 5 центров «IT-куб»: в Губахе, Березниках, Добрянке, Чайковском и Барде. Школьные технопарки «Кванториум» уже действуют в Чусовом и в Березниках, а 30 августа откроется и в Чайковском.

- Наши дети хотят быть современными, хотят получить достаточно знаний, - подвел итог заседания Олег Постников. - Мы во фракции ЛДПР будем эти процессы всегда отслеживать и сопровождать их.