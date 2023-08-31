Это координаты, ищи меня тут, посмотрим, как ты потом в глаза моим родителями смотреть будешь: в Перми после странного сообщения пропал 35-летний мужчина

Сергей Щукин не выходит на связь с родными с 17 августа. Фото: поисковый отряд "ПрикамьеПоиск".

Почти две недели волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" ищут пропавшего 35-летнего жителя Мотовилихи Сергея Щукина. Подробности его исчезновения добровольцы не сообщают, говорится лишь, что с 17 августа мужчина не выходит на связь с родными. Однако "Комсомолке" удалось выяснить некоторые подробности его исчезновения

- Он ушел под надуманным предлогом. Потом скинул жене сообщение, где написал: "Это координаты, ищи меня тут, посмотрим, как ты после этого в глаза моим родителями смотреть будешь". Понятно, что это был намек на самоубийство. Волонтеры приехали по координатам и обошли каждый сантиметр местности. Но Сергея нигде не нашли, - рассказал "Комсомолке" источник, знакомый с ситуацией.

Также есть информация, что 18 августа в промежуток с 15.00 до 16.00 на улице Лядовской, 175, рядом с предприятием "Силур" Сергей сел в автомобиль "Рено" белого цвета. Волонтеры просят водителя связаться с ними. А также обращаются ко всем, кто знает хоть какую-то информацию о местонахождении Сергея.

Звонить можно по телефонам: 89223456702 или 102