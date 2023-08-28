В Перми состоялась дизайн-сессия по цифровой трансформации региона

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

В Перми состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта. Мероприятие проводил Сбербанк совместно с Правительством региона. Участие в нем приняли заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, руководители банка, а также руководители цифровой трансформации министерств и муниципалитетов Прикамья. Об этом сообщили в краевом Министерстве информационного развития и связи.

Для участников мероприятия была организована работа экспертов в проектных группах. Рассматривались варианты применения современных технологий в различных отраслях и предлагались идеи по внедрению искусственного интеллекта в проекты Пермского края.

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

Зампредседателя Правительства Пермского края Алексей Черников отметил, что необходимо активнее применять технологии искусственного интеллекта при принятии управленческих решений и внедрении отраслевых проектов.

«В Прикамье уже есть опыт применения искусственного интеллекта. Например, система «Умный лес». На основе обученных наборов нейронных сетей она позволяет выявлять незаконные вырубки деревьев. В Электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС) внедрен модуль автоматического составления расписания», – рассказал Алексей Черников.

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

Управляющий территориальный директор Управления развития территорий и региональных проектов ПАО Сбербанк Михайлов Владимир рассказал о трендах развития искусственного интеллекта в России и мире. По его словам, поддержка массового внедрения данной технологии в отраслях позволит дать прирост ВВП на 1% дополнительно к 2025 году.

Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева подчеркнула, что применение технологий искусственного интеллекта может принести ощутимую пользу экономике региона. Ранее краевое Правительство и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и инновационной деятельности.

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что в регионе активно развивается направление Big Data, а центры обработки данных максимально обеспечиваются российскими программными комплексами.

«Применение технологий искусственного интеллекта в Прикамье позволяет выявлять заросли борщевика, свалки мусора, а также составлять учебное расписание и осуществлять дистанционный мониторинг здоровья жителей», — подчеркнул глава региона.