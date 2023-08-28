В Перми прошло заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО

Участие в мероприятии приняли молодые парламентарии из 14 регионов ПФО. Фото: Екатерина Оборина

Состоялось второе заседание Ассоциации молодежных парламентов при представительных органах муниципальных образований - административных центров субъектов Приволжского федерального округа в Перми. Участие в мероприятии приняли молодые парламентарии из 14 регионов ПФО, в том числе из Перми, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Чебоксар, Пензы, Йошкар-Олы и Ижевска.

Ассоциация молодёжных парламентов была создана недавно. Её основная цель – обмен лучшими практиками, развитие парламентаризма. Пермь для выездного заседания была выбрана не случайно – у пермского молпарламента есть интересные проекты и уникальный опыт, который достоин того, чтобы распространять на федеральный уровень.

Председатель Пермской городско Думы Дмитрий Малютин поприветствовал участников заседания Ассоциации молодежных парламентов.

– Жизнедеятельность молодежного парламентаризма, как гражданского института, во многом зависит не только от личных амбиций, но и от умения работать в команде и генерировать перспективные идеи. Ассоциация как раз и дает именно такую возможность. Важно, чтобы ваши успешные проекты и практики не только рождались, но и тиражировались, продолжали жить, развиваться и приносили пользу жителям наших городов. Масштабирование лучших социальных, политических и деловых практик на российский уровень даст серьезный синергетический эффект взаимодополнения, а также поможет сплотить общество. Вам уже сейчас стоить задуматься о том, в какой России Вы хотите жить и начать обустраивать нашу страну, наши города уже сейчас, - отметил Дмитрий Малютин.

В ходе заедания Председатель Молодежного парламента при Пермской городской Думе Дарья Белякова-Тихонова представила доклад об организации работы молодежного парламента города Перми III созыва. По ее словам, созыву более 1,5 лет. Всего за это время было реализовано около 25 проектов, выиграно 6 грантов на сумму свыше 2 млн рублей, а также вовлекли в деятельность около 6 тысяч молодых пермяков. Она также рассказала, какие социально значимые проекты реализуются в настоящее время. Это проекты «Молодежь – будущее России» и спортивный фестиваль «Вернись в реальность».

Также прозвучало предложение создать новый совместный проект – сделать путеводитель по городам ПФО для привлечения молодежи. В результате, участники встречи поддержали данную инициативу.

Представители молпарламентов из других регионов ПФО рассказали об участии своих молодежных активов в грантовых конкурсах, проектах и форумах в течение 2023 года. Также участники встречи поделились опытом и практикой применения результатов.

Председатель Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода Анастасия Золотова рассказала о проведении межрегионального Форума Молодежных палат ПФО. Проект поддержан грантами по линии Росмолодежи и при городском конкурсе администрации. Форум планируется провести 26 и 27 октября.

Сопредседатель Общественного молодежного совета при Пензенской городской Думы Егор Москалев представил краткую аналитику, что происходит сейчас в федеральной повестке и на что нужно делать упор регионам.

Председатель Пермской городской Думы Максим Спиридонов поблагодарил участников встречи и отметил важность таких очных выездных заседаний Ассоциации молодежных парламентов.

– Сегодняшний диалог вышел очень конструктивный и содержательный. Совместные очные встречи позволяют обменяться опытом и обсудить разные проекты. Понятно, что у каждого региона есть свой уникальный опыт и знания, поэтому нужно делиться ими. Чтобы практики тиражировались и масштабировались на всю нашу страну, - подчеркнул Максим Спиридонов.

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