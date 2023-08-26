От дизайна до кунг-фу: пермские школьники могут бесплатно заниматься в кружках

Фото: Академия первых | Пермь

Учебный год вот-вот начнется. А вы уже подумали, чем будут заниматься ваши дети, кроме обязательных уроков? В пермских Центрах дополнительного образования можно научиться игре на музыкальных инструментах, изучить 3D-конструирование и даже создать собственный мультипликационный фильм.

Подготовили для вас подборку актуальных центров дополнительного образования для школьников в Перми. Записаться туда можно уже сейчас.

1. Робототехника, языки программирования, графический дизайн - все это есть в «Академии первых», современном образовательном пространстве, которое курирует федеральный учебный центр «Сириус». Процесс обучения здесь идет круглый год. Некоторые курсы можно пройти дистанционно.

Адрес: г. Пермь, ул. Василия Татищева, 7

Группа ВК: https://vk.com/academy1perm

2. Центр «Муравейник» – классика пермского дополнительного образования. Учреждение с двухвековой историей идет в ногу со временем, предлагает развивающие программы по техническим, гуманитарным, естественнонаучным, спортивным, краеведческим направлениям. Здесь можно получить опыт интеллектуальных игр, заняться робототехникой и 3д-моделированием, попробовать себя в роли экскурсовода или инструктора по туризму.

Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 76

Группа ВК: https://vk.com/muraveynikperm

3. Ловите «Сигнал»! В этом центре детского творчества в новом учебном году стартует более 30 образовательных программ. Дети могут попробовать себя в мультипликации, индустрии мод, 3D-моделировании, кунг-фу и не только. Некоторые курсы адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Адреса: г. Пермь, ул. Мира, 8а, ул. Подводников, 17, ул. Стахановская, 29

Группа ВК: https://vk.com/signal_perm

4. Детско-юношеский центр «Импульс» расположился недалеко от Перми - во Фролах. Он организует работу нескольких десятков детских объединений. Это скаутский отряд "Чайка", театральная студия "Зазеркалье", туристический клуб "Эдельвейс", фольклорный ансамбль "Забава", изостудия "ТАЛАНТиЯ" и много других кружков разных направлений.

Адрес: Пермский район, с. Фролы, ул. Светлая, 2

Группа ВК: https://vk.com/impuls_deti

5. Три корпуса детско-юношеского центра «Фаворит» будут особо интересы жителям Орджоникидзевского района благодаря доступному расположению и многообразию программ. Здесь есть и школа вожатых, и цирковая студия, и современные танцы. И даже свой бассейн.

Адреса: г. Пермь, ул. Репина, 69,

ул. Александра Щербакова, 44,

ул. Лобвинская, 12

Группа ВК: https://vk.com/club2142220