В Перми будут выплачивать пособия для студентов и премии для юных талантов

Студентам, имеющим детей до полутора лет, продолжат ежемесячно выплачивать денежные пособия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты проголосовали за продление на следующие три года мер социальной поддержки горожан.

Студентам и учащимся, имеющим детей до полутора лет, продолжат ежемесячно выплачивать денежные пособия. На эти цели в бюджете города предусмотрено по 2,3 миллиона рублей ежегодно – до 2026 года.

Детей, живущих в удаленном микрорайоне Налимиха, - а это 153 человека –будут возить бесплатно на школьном автобусе до химико-технологической школы «СинТез».

До 2026 года в школах продолжат бесплатно кормить учеников с ограниченными возможностями здоровья. А в список образовательных учреждений, которые будут оснащены оборудованием, мебелью и средствами обучения, включен детский сад по улице Герцена, 4а, который в сентябре будет передан застройщиком «КОРТРОС-Пермь» в муниципальную собственность.

Будет продолжена практика ежегодного вручения премии Главы города Перми «Золотой резерв», которую ежегодно получают 100 выдающихся школьников. На эти цели планируется каждый год тратить около 2,9 миллиона рублей.

До 2026 года продлен срок действия расходного обязательства по обеспечению отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении. По данным департамента социальной политики администрации Перми, сейчас 350 детей воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении, и более 2 тысяч в малоимущих семьях. На их оздоровление в бюджете города предусмотрено по 10,2 миллиона рублей ежегодно.

Также депутаты одобрили продление действия единовременной выплаты семьям при рождении трех и более детей одновременно. Кроме того, планируется продлить расходное обязательство по предоставлению единовременной выплаты взамен земельного участка многодетным семьям.

Были продлены до 2026 года дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан. В частности, депутаты решили продолжить выплаты единовременной материальной помощи для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Будут выделять из бюджета средства на занятия по плаванию для детей-инвалидов и оплату проезда в медицинские организации для проведения гемодиализа горожанам с хронической почечной недостаточностью.

- Мы, безусловно, сохраняем социальную направленность бюджета Перми, поэтому приняли решение продлить на следующую трехлетку добровольные расходные обязательства города на дополнительные меры поддержки граждан, - сказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.