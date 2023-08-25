В Перми будут обновлять по 20 километров сетей в год

В рамках программы запланированы реконструкция и модернизация сетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2013 года в Перми было заключено концессионное соглашение с ООО «НОВОГОР-Прикамье». Согласно ему сети водоснабжения и водоотведения были переданы компании на 41 год. На заседании Пермской городской Думы депутаты заслушали отчет об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

- По итогам десяти лет концессионное соглашение исполнено на 103,5 процента, - рассказал заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин. – Общий объем инвестиций в реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения составил 3,255 миллиарда рублей, на капитальный ремонт сетей было направлено 2,745 миллиарда.

- Водой Пермь снабжают Чусовской водозабор и насосная станция в поселке Новые Ляды, - уточнил депутатам главный управляющий директор ООО «НОВОГОР-Прикамье» Сергей Касаткин. – Большекамский водозабор был выведен из эксплуатации в июне 2022 года по требованию Роспотребнадзора. А сточные воды централизовано очищают биологические очистные сооружения «Гляденово».

По словам Сергея Касаткина, за последние 5 лет протяженность сетей, которые обслуживает компания, выросла на 14 процентов, в основном за счет бесхозяйных сетей, которые чаще всего обнаруживаются в случае аварий.

Износ сетей водоснабжения составляет в Перми более 70 процентов, водоотведения – более 84 процентов. Вместе с тем, количество аварий на сетях от года к году снижается, в 2019 году их было 538, а в 2022 – 270.

- Проблема износа сетей признана на государственном уровне, - отметил Сергей Касаткин. - Мы понимаем, что в ближайшей перспективе необходимо больше внимания уделять сетям, поэтому компания разработала программу повышения надежности и бесперебойности работы систем водоснабжения и водоотведения. В рамках программы запланированы реконструкция и модернизация сетей - по 20 километров в год.

- Концессионным соглашением предусмотрено, что в течение 25 дней после ввода в эксплуатацию «НОВОГОР» проводит их кадастровый учет и передает в администрацию документы для регистрации права муниципальной собственности. Как у нас эта работа выстроена? - спросил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.

Сергей Касаткин ответил, что работа ведется, однако нарушаются сроки, поскольку процедура дорогая, компания растягивает процесс с целью экономии и направления денег в работу на сетях.

Объяснил директор «НОВОГОР-Прикамье» и неприятный запах, который ощущается в районе Центрального рынка.

- Главный разгрузочный коллектор, построенный в советские времена, был неверно запроектирован, неправильно сделаны шахты для вентиляции. Эта проблема досталась нам в наследство, - рассказал Сергей Касаткин. – Когда мы получим новый проект, узнаем стоимость необходимых работ, тогда определим сроки, в которые сможем их выполнить, чтобы устранить запах.

На вопрос депутатов, какая сумма потребуется для приведения в нормативное состояние всех сетей города, Игорь Субботин ответил, что необходимо было бы около 19 миллиардов рублей.