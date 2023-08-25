Пермские школы готовы к началу нового учебного года

Школы ждут учеников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

102 школы, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования примут пермских детей 1 сентября. Об этом во время Часа депутата на пленарном заседании Думы сообщила исполняющая обязанности заместителя главы администрации Перми Юлия Овсянникова.

Все образовательные учреждения готовы к началу учебного года. Они прошли проверку на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.

– Особое внимание уделяется вопросу безопасности детей. Все школы оснащены системами пожарной сигнализации, внешними и внутренними камерами видеонаблюдения, имеют ограждения по периметру, обеспечены охраной, - рассказала Юлия Овсянникова. - Обеспеченность кадрами в пермских школах составляет 98 процентов, требуются учителя начальных классов, русского и английского языков, физики и математики. Мы решаем этот вопрос. Более 200 молодых специалистов в этом году пополнят состав пермских педагогов.

Количество учебных заведений растет

В Перми продолжается строительство и реконструкция новых школ. Ожидается, что 1 сентября откроет свои двери самая крупная в городе школа – новый корпус лицея №10¸ который построен на улице Серебристой в микрорайоне Ива. Это здание, рассчитанное на 1626 учеников, оснащенное плавательным бассейном, безвозмездно передано городу застройщиком.

До конца года планируется завершить реконструкцию здания пермской кадетской школы им. генералиссимуса Суворова в Мотовилихе на улице Целинной. Ведется строительство нового корпуса гимназии №33, в котором со следующего года будет учиться 825 школьников, а также нового корпуса школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина.

Для школьников работают 23 спортивных объекта. В августе в Школе бизнеса и предпринимательства в Мотовилихе открылся большой межшкольный стадион. А осенью планируется ввести в эксплуатацию новый бассейн на улице Гашкова и физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак», где проходила реконструкция.

- Стабильной остается сеть учреждений дополнительного образования, - отметила Юлия Овсянникова. – Это 8 музыкальных школ, 6 детских школ искусств, хоровая капелла мальчиков, художественная школа. В 2023 году в рамках муниципальной программы «Культура» города Перми было выделено более 2,5 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов.

В завершении своего доклада Юлия Овсянникова пригласила депутатов посетить торжественные линейки, которые пройдут во всех школах 1 сентября.

В школах - по 13 первых классов

Депутаты задали и.о. заместителю главы города ряд вопросов. Их волновало, хватает ли кадров для учреждений дополнительного образования, идут ли туда молодые специалисты, насколько готовы школы к ведению профориентационной работы.

- Мы продолжаем открывать в пермских школах инженерные и медицинские профильные классы, ответила Юлия Овсянникова. - Кроме того, в июне школа №28 объявила набор в правовой класс Сперанского.

- В этом году много первоклассников, я знаю школы, в которых открыли 13 первых классов, хватает ли педагогов начальной школы и есть ли какие-то программы их подготовки? – спросила депутат Ирина Горбунова.

- Традиционно в рамках сотрудничества с Пермский государственным гуманитарно-педагогическим университетом проходит целевой набор студентов для пермских школ. В этом году в университет по целевому набору поступили более 130 человек. Также Педагогический колледж №1 получил большой краевой грант для подготовки учителей начальных классов, - ответила Юлия Овсянникова.

Депутат Даниил Морозов обратил внимание на недостаточную обеспеченность спортивными площадками школ Кировского и Орджоникидзевского района. А депутат Алексей Овчинников поинтересовался сроками открытия корпуса школы №22.

- По планам школа №22 должна быть сдана в декабре 2023 года, - объяснила Юлия Овсянникова. – С 1 сентября часть учеников начнет занятия в старом корпусе, а остальные, как и в прошлом году, - в школе дизайна «Точка».

Также волновало депутатов состояние детских садов, многие из которых расположены в старых зданиях.

- Мы рассчитываем на привлечение дополнительного финансирования из средств федеральных и краевых программ, - рассказала Юлия Овсянникова. – В рамках федеральной программы выделяются средства на капитальный ремонт школ. На ближайшие три года мы заявили в эту программу 39 школ. Если нашу заявку примут, у нас появится возможность перераспределить средства городского бюджета на капремонт детских садов.