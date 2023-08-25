В Перми избрали главу города

Фото: Правительство Пермского края.

22 августа на заседании городской Думы состоялись выборы главы Перми. Свое видение дальнейшего развития города представили два кандидата на пост мэра: министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов.

Надо поддерживать малый бизнес

Напомним, всего на пост главы Перми, освободившийся после ухода Алексея Дёмкина, претендовало 14 человек. Конкурсная комиссия, заседание которой прошло 17 августа, отобрала из всех претендентов двоих. Окончательный выбор предстояло сделать депутатам.

Первым свою программу представил Александр Русанов. Он назвал первоочередной задачей городских властей увеличение доходной части бюджета, в том числе за счет поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас в Перми 55 500 субъектов МСБ. По мнению Александра Русанова, требуется оказывать им грантовую поддержку, а также обратить внимание на развитие туристической сферы города.

После юбилея - не снижать темп

Эдуард Соснин перед началом презентации своей программы отметил, что решение принять участие в выборах главы Перми для него стало очень важным шагом и осознанием огромной ответственности.

- Я живу с семьей в Перми и хочу сделать все возможное для города, - сказал он. - Юбилей стал импульсом для развития и преображения Перми, был достигнут новый уровень качества городской среды. Сейчас главная задача - сохранить набранный темп работы, завершить в срок те объекты, которые заложены в программе «Пермь-300», и обеспечить равномерное развитие районов города.

В числе планов Эдуарда Соснина - увеличить участие Перми в национальных проектах, шире привлекать частные инвестиции.

- По уровню участия в государственно-частном партнерстве Пермь находится на четвертом месте в стране, исключая Москву и Санкт-Петербург, - подчеркнул Эдуард Соснин. – В то же время в некоторые сферах, например, благоустройстве парков и общественных пространств этот механизм еще не используется. Муниципально-частное партнерство может быть использовано для объектов культуры и социального обслуживания населения.

Отдельно кандидат на пост мэра остановился на вопросах образования.

- Необходимо создавать современную образовательную среду, обеспечить для всех школьников возможность дополнительного образования, - считает Эдуард Соснин. - Сейчас в Перми обеспечена 100-проуцентная доступность дошкольных учреждений, но остается вопрос шаговой доступности детских садов. Считаю правильным усилить поддержку частных образовательных учреждений.

Сделать жизнь комфортней и качественней

После презентации программы депутаты задали Эдуарду Соснину множество вопросов: о решении проблем с ЖКХ, продолжении строительства в Перми крематория, расселении и сносе аварийного жилья.

Отвечая на вопросы депутатов, претендент на пост мэра отметил, что главным принципом развития Перми должна быть комплексность, «не должно быть точечной застройки».

- Мы хорошо подготовили центр города к юбилею, но хотелось бы, чтобы фокус внимания перенесли на удаленные районы, - отметил депутат Арсен Болквадзе.

В итоге народные избранники поддержали кандидатуру Эдуарда Соснина. За него проголосовали большинство присутствующих – 24 депутата.

- Мы завершили процесс определения кандидатуры главы Перми. Сегодня на пленарном заседании депутаты сделали свой выбор – администрацию Перми возглавит Эдуард Олегович Соснин. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе и серьезно подошел к составлению и презентации своей программы. Было высказано немало хороших и полезных предложений для городских властей. Но выбор - есть выбор, победитель может быть только один. Поздравляем Эдуарда Олеговича с победой. Уверен, что обновленная городская команда сможет решить главную задачу -сделать жизнь горожан как можно комфортней и качественней, - отметил, подводя итоги голосования, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

- Прежде всего, хотелось бы сказать огромное спасибо за тот кредит доверия, который оказали мне сегодня депутаты Пермской городской Думы, как представители жителей города. Я с гордостью и честью готов приступить к исполнению обязанностей. Количество и качество тех вопросов, которые сегодня мне задавали депутаты, говорит лишь о том, что они глубоко погружены во все проблемы города, каждый – конкретно своего района. Уверен, что при совместной работе с городской Думой мы многие проблемы сможем решить, - поблагодарил Эдуард Соснин.

Церемония принесения присяги и вступления в должность нового Главы города – главы администрации Перми состоится в здании муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» 28 августа в 14:00.