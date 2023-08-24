В Пермском университете построят часовню в память о погибших при стрельбе

Эскиз будущей часовни. Фото: Геннадий Воженников.

На территории Пермского университета появится часовня в память о погибших в результате стрельбы 20 сентября 2021 года.

Впервые об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он побывал в Перми в декабре минувшего года, посетил кампус госуниверситета и возложил цветы к мемориалу в память о погибших. А сейчас стало известно, как она будет выглядеть. Эскиз часовни представил на заседании комиссии по землепользованию и застройке архитектор Геннадий Воженников:

- За основу мы взяли часовню Успенского храма, находящегося на Егошихинском кладбище, - рассказал он «КП»-Пермь». - Ранее на месте нынешнего храма стоял деревянный, от которого в сторону часовни шли два подземных хода: шириной 70 сантиметров, высотой 1,2 метра. На полу лежала чугунная решетка из плит, уложенных крест накрест. Эти ходы использовались как воздуховоды – теплый воздух из основного храма поступал в часовню по первому ходу, а по второму выходил холодный.

Успенский храм с часовней. Фото: Геннадий Воженников.

Это открытие архитекторы совершили во время раскопок площади перед храмом. И решили по мотивам этой инновационной – для того времени - часовни создать в университете мемориальную часовню. Все-таки университет – это центр инноваций.

Деревянный храм, находившийся на месте нынешнего Успенского. Фото: Геннадий Воженников.

- Конечно, в университетской часовне мы подземные ходы прокладывать не будем, - говорит Геннадий Воженников. – Но внешний облик дает отсыл к Успенской часовне. Правда, пропорции несколько будут изменены. Старая часовня приземистая, кургузая, а наша будет более воздушная, легкая, высокая.