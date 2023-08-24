Примерный семьянин из Перми получил 15 лет за мерзкое преступление

Преступник ждал девочек в подъезде и напал в лифте.

Так и осталось загадкой, что произошло в голове 30-летнего инженера - электрика, музыканта и примерного мужа, когда он в своем собственном доме, в своем же подъезде и в лифте под видеокамерой совершил преступление в отношении детей.

Подкараулил детей в подъезде

В тот день (события развивались больше года назад) четыре подружки восьми лет гуляли во дворе многоэтажки в Свердловском районе Перми. У одной девочки дома никого не было, и вся компания периодически поднималась к ней в квартиру: попить, поесть, потусить. Потом второклашки вновь выбегали на улицу.

Этим же днем Тимофей (имя изменено, - Ред.) вышел на улицу, как выяснилось, на охоту. Заметив девочек, он встал в подъезде у входной двери на первом этаже. Зашли две школьницы. Увидев дядю в камуфляжных штанах с длинными рыжими волосами, подружки сперва опешили. Но незнакомец стоял, уткнувшись в телефон, поэтому девчата смело побежали к лифту.

Туда же в последнюю секунду перед закрытием двери зашел и Тимофей. Он нажал на свой этаж, девочкам надо было выше. Пока пассажиры поднимались, мужчина вытащил свое «хозяйство» и подошел к детям. К ним он не прикасался, но девочкам пришлось стать свидетелями этой мерзости. Лифт остановился на этаже Тимофея, но он нажал на кнопку и поехал дальше с детьми. Когда заговорил с ними, одна из девочек, которая посмелее, сказала, что дома их ждет мама.

Мужчина вышел вместе с детьми, девчата рванули к квартире, а мужчина вышел на лестничную площадку. По лестнице в этот момент поднимались две другие подружки. Оказывается, одна девочка панически боится ездить в лифте, поэтому ходит пешком. Увидев детей, преступник вновь стянул штаны, но перепуганные девчонки убежали.

С детьми работали психологи

- Все четверо детей оказались в психотравмирующей ситуации, - прокомментировала старший следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Дина Гордеева. - В подъезде никого не было. Это уже страшная обстановка для любого ребенка. В лифт зашел мужчина. Замкнутое пространство. Взрослый мужчина совершал какие-то действия. Конечно, девочки, в силу возраста, беспомощного состояния не понимали характера совершаемых в отношении них действий. Но они понимали, что это что-то плохое, страшное, вызывающее у них негативные эмоции.

Тоже самое – лестничная площадка, замкнутое помещение. Вокруг никого нет. Кричать – никто не услышит. Дети побежали домой, не понимали, побежит он за ними, успеют ли они добежать. В отношении всех четверых потерпевших было проведено психологическое исследование. Специалистами психологического центра дети были взяты в реабилитацию, чтобы сгладить психологическую травму и последствия от нее.

Сексуальное путешествие по многоэтажке заняло у Тимофея минут десять. А особо тяжкая статья, которую он заработал, тянет на пожизненный срок, потому что он совершил «иные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних» (пункт «б» части 5 статьи 132 УК РФ).

Не подпускал к себе людей

В ходе следствия, а оно шло год, Тимофей ничего по факту преступления не пояснял, вину не признавал.

- Молодой человек увлекался тяжелой музыкой, блэк металом, тяжелым роком, - рассказывает Дина Гордеева. - В комнате у него была соответствующая обстановка. Изображение пентаграммы, он сам играл на электрической гитаре. Внешний вид поддерживал в этом же стиле, носил длинные волосы. Любил одежду, которая в обществе называется «панковской». В 2015 году мужчина сменил себе имя, которое придумал сам. Оно связано с его увлечением тяжелой музыкой. Обвиняемый рассказывал, что замкнут, не общительный, интроверт. Друзей мало. Он не любил, когда нарушают его личные границы, мог резко ответить, не подпускал к себе людей.

Но специалисты психологи-психиатры признали мужчину вменяемым и не поставили диагноза «педофилия».

Жена ничего не замечала

У Тимофея есть гражданская жена, с которой он прожил в браке больше пяти лет.

- Девушка никаких странностей в поведении сожителя не замечала, - говорят следователи. – Каких-то «красных флагов» не было. Она не предполагала, что ее мужчина совершит такое преступление.

Чтобы нанять хорошего адвоката девушка работала на трех работах. И говорила, что пока идет следствие, она любимого не бросит.

Пермский краевой суд вынес приговор – 15 лет колонии строгого режима. Приговор обжалуется и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в апелляционный суд (Нижний Новгород).

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