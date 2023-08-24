Главная ночь пермского лета: закрытые особняки, Лещенко и песни «Ленинграда»

Сергей Шнуров завершит гала-шоу на эспланаде Фото: Олег ЗОЛОТО

Понедельник начинается с субботы, а «Ночь города» - с утра. В субботу, 26 августа, пройдет завершающее мероприятие фестиваля «Город встреч», посвященного 300-летию Перми. Рассказываем, какие события можно посетить.

Экскурсии

В 10.00 пермяки и туристы смогут побывать на «Пермских моторах», узнать об истории производства Пермского моторного завода, о конструкторах и изобретателях, которые поднимали отечественную авиацию и космонавтику на мировой уровень.

В 12.00 начнется экскурсия «Александр Турчевич: от имени к стилю» с посещением особняка Е.И. Любимовой, где ныне находится Пермский ТЮЗ, и особняка С.М. Грибушина – знаменитого «дома с фигурами».

В 14.00 пермякам предлагают погрузиться в «Дебри Разгуляя» и узнать, как было выбрано место для Егошихинского завода и с чего начинался Первогород.

В 16.00 состоится экскурсия «Пермь архитектурная» с посещением Дома чекистов, где можно увидеть один из старейших лифтов города, а также великолепные купеческие интерьеры.

Обзорная прогулка «Пермь-300. Калейдоскоп историй», которая начнется в 18.30, познакомит с интересными фактами из истории Перми, которые представят город с разных ракурсов, а также даст возможность посетить выставку «Россия - Моя история» и оказаться в таких местах исторического здания Речного вокзала, куда обычно вход посетителям закрыт.

В 19.00 состоится экскурсия «Занимательная география на набережной».

И завершит экскурсионную программу в 23.00 архитектурная прогулка по ночному Компросу с катанием на Колесе обозрения.

Приобрести билеты на экскурсии можно в зрелищных кассах: perm.kassy.ru. Цена: 300 - 600 рублей. (6+).

Кроме того, с 17.00 до 19.00 на набережной состоится Мозгобойня «Маршруты Перми» (6+) - интеллектуальная игра с вопросами о Перми, истории и современности, знаковых местах, интересных людях и фактах. Участие бесплатное.

Театральные прогулки

Театр оперы и балета подготовил специальные показы спектакля-прогулки Location (12+). Это путешествие по городу, которое погружает в истории жителей Перми. Маршрутов в спектакле два - на выбор. Зрители сами решают, куда они отправятся, какие городские истории им откроются и какое участие они в них примут. Пермяки откроют знакомые места с новой стороны и, возможно, впервые услышат их живые истории. Состоятся три спектакля: в 15.00, в 22.00 и в 00.00, старт — на площади у здания оперы.

Билеты можно купить на сайте театра. Цена: 1200 рублей.

А вечером, с 19.30 до 21.30, на площадке перед Органным залом состоится совместная программа Пермского оперного театра и краевой филармонии. (6+) Прозвучат шедевры отечественной классики и популярные мелодии кинофильмов, в том числе мелодия из фильма «Список Шиндлера», «Русский танец» из балета «Лебединое озер» и вальс из «Берегись автомобиля».

Гала-шоу на эспланаде

Главное событие «Ночи города» - театрализованное гала-шоу (16+) - пройдет на эспланаде перед Театром-Театром с 20.30 до 00.00. На сцене встретятся пермские звезды и столичные артисты.

Среди них победители и участники проекта «ПроЯвись», который прошел в Перми этим летом. Проект дал возможность заявить о себе пермским танцорам, музыкантам, певцам, лучшие из которых выступят в гала-шоу на эспланаде. Это Дарья Патракова, Михаил Карпинский, Дмитрий Семенов, Тихон Громоглас, Дмитрий Букин.

В гала-шоу примут участие артисты Пермской оперы Зарина Абаева, Артем Мишаков и Полина Булдакова; исполнительница русского и коми-пермяцкого фольклора Даша Калина, балалаечник Андрей Киряков. Сыграет 12-летний пианист Лев Бакиров – победитель телеконкурса «Синяя птица». Выступят группы «Давинчи» и «Elcapitan!», а также Dj Smash и рэпер Loc-Dog.

Совместные творческие номера звезд и пермяков будут сопровождаться перформансами от акробатов, ходулистов, канатоходцев, паркурщиков, велосипедистов и артистов цирка.

Главными приглашенными звездами станут Лев Лещенко и группа «Ленинград».

После гала-шоу «Ночь города» продолжится прогулками по ночному Компросу и городской набережной: с полуночи до 2 ночи зрители увидят световое представление – танец подсвеченных яхт и аэростатов на Каме.