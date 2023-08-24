Пермские полицейские три часа искали заблудившегося грибника

Лейтенант полиции Алексей Бронников и младший лейтенант Александр Никитин помогли грибнику добраться до дома. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Соликамске полицейские три часа искали мужчину, который ушел за грибами и заблудился. Подробности случая рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Вечером в дежурную часть полиции Соликамска позвонила женщина, она рассказала, что ее 55-летний отец днем ушел в лес за грибами и заблудился. У него был с собой телефон, мужчина звонил и говорил, что с ним все нормально, но выйти к своей машине он никак не может, заплутал.

Дежурный передал сообщение наряду ДПС. Полицейские Алексей Бронников и младшего Александр Никитин вызов приняли и выехали в лес, где предположительно заблудился мужчина.

- Около трех часов наряд ездил по лесным дорогам, включая спецсигнал и вслушиваясь в лесные звуки, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Когда почти стемнело, из леса патрульному автомобилю вышел мужчина. Он очень устал, но не упал духом. Грибник обрадовался, что его нашли.

Госавтоинспекторы довезли грибника в город на патрульной машине, так как его автомобиль был далеко от места, где его нашли полицейские, а время уже было позднее. Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь.

Грибной сезон в Пермском крае в разгаре, если вы собираетесь в лес, напомним вам несколько советов, которые дают спасатели:

Перед походом в лес:

Если уже заблудились:

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