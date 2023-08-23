Согласно прогнозам погоды в Перми и Пермском крае на 10 дней, потепление нас ждет со 2 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз погоды в Перми и Пермском крае на 10 дней говорит о том, что вскоре нас ждет возвращение тепла

В Пермский край раньше календарного срока пришла осенняя прохлада. Но отчаиваться не стоит. Начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра Евгения Пищальникова рассказала «Комсомолке», что мы еще сможем погреться в лучах почти летнего солнца и походить в шортах и футболках.

- Действительно, в Пермском крае наступила раняя осень. Особенно остро мы ощутим ее дыхание в выходные и в начале следующей недели, - говорит синоптик. - Небо станет более хмурым, серым, и все четыре дня - с субботы по вторник - будут идти дожди, причем не такие короткие, как были летом, а растянутые, обложные, пусть и не сильные. Поднимется ветер, начнут опадать листья, а темпретарура воздуха днем будет не выше +15 градусов в Перми и не выше + 7 ночью. По краю температурыный фон будет, как обычно, контарстным: теплее на юге - до +16 и холоднее на севере - около +10.

Согласно прогнозам погоды в Перми и Пермском крае на 10 дней, потепление нас ждет со 2 сентября

- Со 2 по 5 сентября температура воздуха в Перми подниметься до отметки в +20...+22 градуса. По югу края воздух может прогреться до +24. Северным районам в это смысле повезет меньше - столбик термометра не поднимется выше отметки в +18 градусов. Дождей в этот период не ожидается. При этом нужно понимать, что ночи по-прежнему будут холодными.

Можно ли назвать четырехдневное потепление в начале сентября бабьим летом? Наверное, можно. Хоть мы и привыкли, что чаще оно приходит в середине или конце сентября и длится от одной до двух недель, но ведь еще неизвестно, сколько продлится предстоящее потепеление. Давать прогноз на более долгий срок синоптик пока не рискует.

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